En 2020, les dix plus gros vendeurs Opel en France ont écoulé 18 777 véhicules neufs, enregistrant un manque de plus de 5 500 unités par rapport à l’année précédente. Dans ce contexte de baisse, leur poids a atteint 37 % dans les ventes totales du blitz, contre une part de marché moins élevée en 2019, soit de 33 %. Le trio de tête de notre top 10 des distributeurs Opel en France n’a pas changé d’une année sur l’autre. Le groupe Dubreuil est resté leader avec 3 881 voitures vendues, tandis que Vulcain et Amplitude, presque 2 000 unités plus loin, ont respectivement conservé les 2 et 3e rangs. Priod est, quant à lui, tombé de la 4e à la 9e place, ce qui a permis, par exemple, à l’opérateur Tressol-Chabrier de remonter à cette 4e marche vacante en 2020, avec 1 806 immatriculations. Autres changements, Gibaud et Lempereur sont sortis du classement, alors que By My Car a fait son entrée en 10e position, lequel a écoulé 1 325 modèles.



À LIRE. Qui sont les dix plus gros distributeurs par marque auto en 2020 ?



Crise sanitaire et fusion PSA-FCA (Stellantis) oblige, le nombre total de points de vente Opel sur le territoire français a également évolué en 2020. Le constructeur a renseigné 328 points de vente existants (dont 84 investisseurs privés) contre 354 sites en 2019 (93 investisseurs privés). Par ailleurs, une concession de la marque Opel a commercialisé en moyenne 349 VN et enregistré un chiffre d’affaires de 13, 2 millions d’euros (14,2 millions d'euros de CA et une moyenne de 485 unités en 2019).

Part dans les ventes de la marque Opel : 33 % en 2019, 37 % en 2020