En marge de la présentation de sa nouvelle Corsa à la presse internationale, Opel a réuni en Croatie des membres de son réseau européen dans le cadre de la remise des trophées des distributeurs de l’année 2019. Michael Lohscheller, PDG d’Opel, a récompensé 29 concessionnaires, trois groupes de distribution et un importateur, sur plus de 1 650 distributeurs Opel et Vauxhall répartis sur 20 marchés.



Trois critères ont été pris en considération :

- ventes de véhicules neufs (VP et VU) par rapport aux objectifs (mesuré tous les mois de janvier à juin ; poids 40%)

- satisfaction client : combinaison des scores PSS, SSS et visite mystère mesurés chaque mois (décembre 2018 à mai 2019 (poids 40%)

- performance financière, soit le résultat avant impôt par rapport au CA (novembre 2018 à avril 2019 ; poids 20%)



Parmi les 29 concessionnaires lauréats, on retrouve notamment trois sociétés françaises : Ets Tariol (Saint-Girons), Garage Esch (Hargarten-aux-Mines, Saint-Avold et Creutzwald) et Garage Muller (Mulhouse).

Tressol-Chabrier dans le top 3 des groupes

Sur les trois groupes récompensés figure Tressol-Chabrier, qui distribue Opel à Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Béziers et Toulon (via deux points de vente). Il est accompagné des groupes Drive Motor Retail (Royaume-Uni) et Van Mossel (Pays-Bas).

Enfin, le groupe Auto Hall, via sa filiale Société marocaine de l’automobile allemande, a été désigné meilleur importateur en 2019.