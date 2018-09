Les constructeurs automobiles investissent des montants conséquents pour apposer leur logo sur les grands évènements sportifs ou des équipes à forte notoriété. En complément des sports les plus populaires, certaines marques s’associent également à des activités moins médiatisées, mais porteuses en termes d’image et surtout efficaces pour toucher des communautés de passionnés. Ainsi, les sports de nature, la course à pied et le trail sont devenus des disciplines prisées des acteurs de l’automobile.Engagé pendant six ans sur les 20 kilomètres de Paris, Opel a délaissé le goudron parisien pour s’attaquer aux sentiers de haute-montage. Depuis un an, la marque allemande est le partenaire logistique de l’ultra-trailer Stéphane Brogniart, qui se lance chaque année des défis un peu fous. « Il existe une vraie relation saine et équilibrée entre un athlète convaincu que sa voiture contribue à sa performance et Opel, qui trouve en Stéphane Brogniart un héros extrêmement accessible et inspirant s’inscrivant idéalement dans les valeurs de la marque, explique Grégoire Vitry, directeur de la communication d’Opel. Stéphane roule actuellement en Grandland X et alimente en contenu les réseaux sociaux en montrant le véhicule dans son rôle de « vestiaire sur roue ». Lui-même partage avec sa communauté les coulisses de sa préparation ». Le véhicule est fourni et équipé par la concession Opel d’Epinal (SB Automobiles).Après un galop d’essai réussi en 2017 dans le cadre de sa traversée du Jura, Opel a donc choisi d’accompagner l’aventurier vosgien dans sa grande traversée du Mercantour. Un défi encore plus relevé.Durant ce périple en solo, qui a débuté le vendredi 21 septembre pour se terminer en apothéose le dimanche 23 septembre sur la plage de Menton, les équipes organisatrices et d’assistance ont accompagné Stéphane Brogniart avec un Combo Life, des Crossland X, Grandland X et Mokka X.L’ultra-traileur vosgien a parcouru 220 km avec plus de 12 000 mètres de dénivelé positif dans un temps final de 47h31mn. Il a établi le record de la traversée du Mercantour.« Nous allons monter en puissance progressivement sur son interaction avec la communauté Opel. Stéphane est un conférencier très inspirant et nous avons le projet de le faire intervenir », conclut Grégoire Vitry.