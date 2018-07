Michael Lohscheller, le directeur général d’Opel-Vauxhall, aura deux nouvelles personnes sur qui compter à partir du 1er août 2018. Des appuis, et non des moindres, puisque ce sont Frédéric Brunet et Xavier Duchemin qui ont été nommés respectivement directeur général financier (Chief Financial Officer) et directeur général des ventes, après-vente et marketing de la société.



Le CFO, M. Brunet, succède à Philippe de Rovira qui a été nommé membre du comité exécutif et directeur financier du groupe PSA. M. Duchemin, DG des ventes et APV d’Opel/Vauxhall remplace Peter Küspert qui part définitivement du groupe.

Ils reportent directement au patron d’Opel-Vauxhall : « Je me réjouis que Frédéric Brunet et Xavier Duchemin viennent se joindre à notre équipe de direction. Tous les deux sont des dirigeants compétents et reconnus possédant une grande expérience du secteur automobile. Ils joueront un rôle fondamental dans l’exécution de notre plan stratégique Pace!. »

Diplômé de HEC Paris, Xavier Duchemin a commencé sa carrière professionnelle en 1991 à travers différents postes de direction dédiée à la vente et au marketing au sein du groupe PSA avant d’occuper les fonctions de directeur du commerce France de Peugeot, directeur de Citroën au Royaume-Uni et en Autriche. Il était notamment directeur de PSA Retail depuis janvier 2017.



Frédéric Brunet est diplômé de l’école centrale de Lyon. En 2000, il intègre PricewaterhouseCoopers avant de rejoindre PSA quatre ans plus tard. Il occupe plusieurs postes allant de la relation investisseurs, à la direction stratégie, en passant pas la direction financière pour la région Amérique latine au sein de PSA.