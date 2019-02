« Avec l'acquisition de Ring Automotive, nous élargissons encore notre gamme de produits et pouvons également utiliser des circuits de distribution stables au Royaume-Uni », commente, président directeur général d'Osram Automotive.Le portefeuille de produits de Ring ne se limite pas seulement à l’éclairage automobile et vient compléter la gamme de produits Osram. Ring fait notamment valoir un savoir-faire reconnu dans le domaine des accessoires électroniques pour l'automobile. En outre, le groupe dispose d'un réseau de 3000 points de vente dans plus de 60 pays, avec environ 6000 produits référencés.L’opération de croissance externe doit encore être validée par les autorités de la concurrence et son montant n’a pas été dévoilé.