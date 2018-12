Opteven vient donc de finaliser l’achat de l’activité de garantie panne mécanique de Mapfre Warranty France, filiale de Mapfre Warranty SPA Italie, détenue à 100% par Mapfre Asistencia, compagnie multinationale d'assurance, de réassurance et de services. « Mapfre ayant une position historique forte sur le marché retail, cette acquisition vient ainsi renforcer le positionnement d’Opteven sur les marchés retail et corporate, où il est déjà très présent », souligne le groupe par voie de communiqué.« Pour Opteven, c’est l’opportunité de proposer une offre unique sur le marché, en marque propre auprès de 4000 distributeurs, et en marque blanche auprès de tous les autres acteurs de la mobilité, constructeurs, loueurs, sociétés de financement, assureurs... », commente, directeur général délégué d’Opteven.Opteven représente désormais plus d’un million de véhicules couverts par un contrat de garantie ou d’entretien et opère depuis Villeurbanne sur les marchés français, italien, espagnol, suédois, polonais et tchèque. La société dispose également d’une plate-forme de gestion à Warrington (Royaume-Uni) pour le marché britannique. En 2018, Opteven va réaliser un chiffre d’affaires de près de 153 millions d’euros. Cette acquisition, associée à la croissance organique de l’entreprise, devrait lui permettre de dépasser les 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Cette acquisition s’inscrit dans le plan « Opteven 2020 » dont l’une des ambitions est de se positionner comme le leader européen sur le marché de la garantie panne mécanique.