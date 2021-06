“Le lancement de cette nouvelle offre vient répondre à l’engouement de nos clients pour les voitures de collection. Oscaro permet ainsi d’apporter une alternative supplémentaire pour tous les propriétaires de voitures anciennes. Nous souhaitons rester à l’écoute de nos clients, à leurs côtés, afin de répondre à leurs attentes. Cette nouvelle étape de la vie d’Oscaro en est la démonstration”, a souligné Jan Löning, directeur général d’Oscaro.

Fallait bien que le roi du Do It Yourself s'y mette aussi ! Pour se refaire une santé, Oscaro a plus d'un tour dans son sac : entre autres,L'un des leaders de la vente de pièces détachées en ligne a donc créé un tout nouvel univers autour, à l'image de la Peugeot 205 GTI, de la Citroën CX ou encore de la 2CV qui animent pour l'instant la home du site oscaro.com (/fr/collection). Et, le pure player assure vouloir élargir progressivement son offre aux véhicules plus anciens afin de combler tous les besoins des passionnés et d'en faire un levier de croissance supplémentaire.A noter que les pièces ne sont pas la seule proposition d'Oscaro concernant cette nouvelle activité : comme pour la promesse initiale (pièces neuves et d'origine), le catalogue est bien évidemment enrichit de tutoriels vidéos pour galvaniser "le faire soi-même". Et, les clients sont bien évidemment invités à en publier eux-mêmes sur la page web Oscaro Collection.Si la filiale du groupe PHE s'attaque à ce marché juteux, c'est qu'il en a décelé tout le potentiel : il rappelle que « la catégorie des youngtimers a déjà séduit 15% des collectionneurs en 2018 et que».