La prise de parole chez Oscaro n’était clairement pas une habitude, voire même, un moment plutôt exceptionnel émanant d’un choix stratégique. Arrivé il y a trois mois au sein du pure player spécialiste de la pièce automobile suite au rachat par PHE, le directeur général Jan Löning a décidé d’ouvrir les vannes de la communication en présentant L’Observatoire Oscaro et son premier baromètre intitulé « Les Français qui mettent les mains dans le cambouis ». L’objectif étant de connaître, et ainsi comprendre, le profil des automobilistes qui choisissent de réparer eux-mêmes leur véhicule.

« Nous avons orienté les projecteurs sur cette pratique, qui est notre leitmotiv, pour détenir une assise professionnelle et en finir avec la vision nombriliste que nous avons pu avoir. Nous avons voulu savoir qui sont nos clients et ces personnes qui pratiquent le Do It Yourself en France et nous nous sentons crédible via cette étude, grâce à notre statut de pionnier du faire soi-même mais aussi à la force de nos chiffres et résultats », a prévenu le patron Jan Löning lors de sa première conférence de presse à Paris, le jeudi 11 juillet 2019.

En effet, Oscaro est fort d’un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, de 2,5 millions de clients par an, de 5 millions de visiteurs par mois sur son site Internet ou encore de 5,6 millions de colis envoyés par an (voir les chiffres dans l’infographie ci-contre).

Des femmes, des jeunes et des débutants

Dans cette première étude réalisée avec la société de conseil et d’analyse du comportement BVA (1 000 automobilistes français et 1 640 clients Oscaro), plusieurs surprises ont émergé, chassant tous les possibles préjugés : sur 28% qui se déclarent auto-réparateurs, autrement dit, "les automobilistes français ayant effectué au moins une fois un entretien ou une réparation lors des 24 derniers mois sur leur véhicule", 40% sont des femmes et 38% sont des 18-34 ans, c’est une vingtaine de points de plus que les 45 ans et plus.



La caricature n’a également plus lieu d’être concernant le temps et le niveau de la pratique du DIY selon le dirigeant d’Oscaro qui assure qu’il « ne s’agit pas d’une activité chronophage, elle devient au contraire accessible à tous et valorise toujours cette passion pour l’automobile ». Voici les chiffres sur lesquels il appuie sa pensée : le temps consacré par les auto-réparateurs au DIY est de moins de 4H pour 61% (pendant le week-end, 60%), leur niveau estimé est débutant pour 56% et leurs motivations à la pratique résident dans le sentiment de réaliser des économies (56%).

« La porte d’entrée est certes économique mais nous constatons aussi que la liberté et la fierté d’action des débutants prend le dessus et qu’ils considèrent toujours l’auto-réparation comme un loisir ou une partie de leur passion », a observé Jan Löging.



Le Do IT Yourself se partage

L’avenir de la réparation amatrice a de l’avenir selon le baromètre car la majorité des sondés a l’intention d’intensifier sa pratique (49% chez les auto-réparateurs et 61% chez les Millenials) et 19% des non-pratiquants pensent pouvoir se lancer dans cette activité à l’avenir. D’ailleurs, parmi les freins, on retrouve le manque de connaissance technique et de compétences, soit un manque de confiance en soi.

« Si pour un nombre important de clients, certaines opérations complexes restent l’affaire des professionnels, tout le monde peut se lancer dans l’auto-réparation, en commençant pas des interventions plus accessibles. Nous avons anticipé ce besoin de formation, en mettant à disposition plus de 1 600 tutoriels sur notre site », a fait valoir le directeur général d’Oscaro.

Pour finir, selon le baromètre, le DIY est une pratique qui se partage à plusieurs (pour 54%), voire en famille (pour 35%), et plus de 46% d’auto-réparateurs affirment avoir été formés via des conseils de proches mais aussi provenant d’Internet (44%) : « nous assistons à une complémentarité entre le digital et le partage dans la vie réelle et en concluons que c’est l’un des moteurs de l’accélération du DIY en France », a analysé Jan Löging. Mais que réparent-ils le plus souvent et en majorité ? 71% d'opérations d’entretien courant type vidange, mise à niveau des liquides, remplacement des filtres ou balais d’essuie-glace, 46% de réparation de pneus ou roues (crevaison) et 34% de remplacement de pièces d’usure.