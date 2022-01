Oscaro, le spécialiste du e-commerce s’associe à Drivy, site de location de véhicules entre particuliers, pour proposer à ses clients automobilistes, dont le véhicule est immobilisé, un bon d’achat de 20 euros à utiliser sur la plateforme. Avec ce nouveau partenariat, Oscaro ne se cantonne plus à vendre des pièces de rechange en ligne. Il se mue en véritable fournisseur de solutions de mobilités.Son partenaire privilégié, Drivy, revendique aujourd’hui plus de 2,5 millions d’utilisateurs en Europe et 55 000 véhicules partagés à travers 6 pays (dont près de 38 000 en France). Cette start-up permet aux citadins de bénéficier, pour une durée de leur choix, d’une voiture à disposition en bas de leur domicile.« Oscaro a toujours voulu accompagner les automobilistes dans leur mobilité et leur proposer des solutions innovantes et accessibles. Ce partenariat apporte aux clients d’Oscaro une solution concrète lorsque leur véhicule est immobilisé. Avec la solution offerte par Drivy, ils peuvent continuer à se déplacer et planifier plus sereinement la réparation de leur véhicule », a salué Jan Löning, directeur général d’Oscaro