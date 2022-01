Toujours dans le but de redorer son image, Oscaro multiplie les initiatives. La plus récente demeure dans un nouveau partenariat noué avec Mondial Relay. Cette alliance prévoit l’évolution de l’offre de transport et commerciale du vendeur de pièces détachées automobiles en ligne, à travers d’un réseau de plus de 9 200 commerçants français. Tous les clients d’Oscaro pourront donc bénéficier d’un nouveau choix de transport et de réception pour la livraison de leur colis, promis 48h après son expédition selon la filiale du groupe PHE (Autodistribution). Il sera également possible de suivre la marchandise, en photos, depuis les entrepôts d’Oscaro jusqu’à leur arrivée en point relais.

Oscaro veut être visible

En parallèle, Oscaro met en place une offre promotionnelle inédite auprès des points relais et des transporteurs indépendants, qui pourront bénéficier de 10% de réduction sur tout le site Oscaro.com jusqu’à fin 2020.

Selon Jan Löning, directeur général d’Oscaro, « avoir les meilleurs services de livraison a toujours fait partie de nos priorités, et ce partenariat avec Mondial Relay est tout à fait cohérent avec cette démarche. En plus de proposer aux points relais et aux transporteurs indépendants de bénéficier de nos services à prix réduit, cela nous permet d’accroître notre présence sur l’ensemble du territoire français, et de nous rapprocher au plus près de nos clients, en proposant un service de qualité. »