Il y a un an, le 14 novembre 2018 précisément, Parts Holding Europe (PHE) officialisait l’acquisition de la société Oscaro, spécialisée dans la vente de pièces de rechange en ligne. Jan Löning, qui a été nommé au poste de directeur général d'Oscaro en avril 2019, dresse un premier bilan.

Un taux de satisfaction de 95%

Le dirigeant se félicite notamment d’un Net Promoter Score (NPS), l’indicateur qui mesure le taux de satisfaction clients, « en croissance constante depuis 6 mois. Nous avons un taux de 95% de satisfaction pour la qualité de notre service téléphonique. Notre taux de retour est désormais à 5%. Mon objectif est d’atteindre l’excellence en termes de qualité de service ». Selon une enquête réalisée par OpinionWay en juillet dernier, auprès de 2 000 Français (18 ans et plus), il ressort que 47% des propriétaires ou utilisateurs de voiture sont des clients Oscaro.

Seulement 10% du chiffre d’affaires à l’étranger

Le spécialiste revendique une progression à deux chiffres depuis l’été dernier, 2,5 millions de clients par an, 12 000 commandes par jour et un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros. La France pèse aujourd’hui pour 90% de son business. Sur un marché de la pièce en ligne très disputé, avec l’arrivée notamment d’opérateurs étrangers, Oscaro entend justement réduire sa dépendance au marché hexagonal. La société envisage de renforcer ses positions à l’étranger, notamment en Espagne, son deuxième marché, mais aussi en Belgique et au Portugal, « où l’activité est encore émergente ».

Oscaro s'implante aux Pays-Bas

« Notre marge de progression est vraiment importante, juge Jan Löning . Nous avons l’intention d’accélérer notre développement en Espagne où nous pensons pouvoir doubler notre croissance dans les années à venir, de renforcer notre présence dans la partie flamande de la Belgique et de nous implanter aux Pays-Bas pour toucher un nouveau marché de 24 millions de personnes très sensibles au Do It Yourself. Notre ambition est que l’international représente 30% de notre chiffre d’affaires global d’ici 3 ans »