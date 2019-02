L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a gardé le leadership mondial en volume de véhicules vendus en 2018, avec 10,76 millions d'unités, en progression de 1,4% par rapport à 2017. Dans le détail, les ventes du groupe Renault ont progressé de 3,2% (3,88 millions d’unités), quand Nissan Motor Co. Ltd. a vendu 5,65 millions de véhicules (-2,8%), tandis que Mitsubishi Motors Corporation a, pour sa part, livré 1,21 million de voitures (+18%).Au-delà des différences de volume, les trois marques de l’Alliance ne vendent pas sur les mêmes marchés et la complémentarité de leurs empreintes géographiques est intéressante. On peut ajouter que cette complémentarité se retrouve dans le portefeuille des marques, à l’image des performances localisées de Lada ou de RSM notamment.1/ Chine : 1 920 5412/ États-Unis : 1 611 9523/ France : 763 9844/ Japon : 727 8235/ Russie : 648 7956/ Mexique : 355 9687 Allemagne : 343 6568/ Brésil : 334 4699/ Italie : 277 94110/ Espagne : 275 8841/ France : 689 7882/ Russie : 497 2663/ Allemagne : 235 6094/ Chine : 216 6995/ Brésil : 214 8226/ Italie : 208 5807/ Espagne : 189 4808/ Turquie : 115 8429/ Argentine : 114 34810/ Royaume-Uni : 103 607(* hors Twizy)1/ Chine : 1 563 986 (*)2/ Etats-Unis : 1 493 8773/ Japon : 615 9664/ Mexique : 314 1235/ Canada : 149 1176/ Grande-Bretagne : 116 9147/ Russie : 106 1388/ Brésil : 97 5129/ Espagne : 72 94310/ Thaïlande : 72 394(* inclut la marque Venecia)1/ Indonésie : 146 8052/ Chine : 139 8563/ Etats-Unis : 118 0754/ Japon : 104 6115/ Australie : 84 8266/ Thaïlande : 84 5607/ Philippines : 65 8948/ Allemagne : 52 1969/ Russie : 45 39110/ Grande-Bretagne : 30 952