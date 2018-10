Il est enfin là, le palmarès des meilleures enseignes en France 2019 publié par le magazine économique Capital. On tient donc les champions du transport. En préambule pour cette catégorie, les lecteurs liront que « les dépenses des ménages pour se déplacer ne cessent de grimper. Et ce n’est sans doute pas fini. Du coup, les consommateurs sont très sensibles aux tarifs des prestations proposées par les enseignes. Mais, au-delà du prix, ils exigent surtout qu’elles respectent leurs promesses commerciales ». Ils apprendront également que les personnes interrogées, soit plus de 20 000 consommateurs*, continuent de se déplacer en voiture et deux-roues motorisés pour 79% d’entre eux.



Voyons donc les marques du secteur automobile qui se démarquent le plus. Quand les sous-catégories Comparateur en ligne, Magasin de pneus en ligne, Pièces et accessoires en ligne, Autopartage, disparaissent du palmarès Capital, une autre apparaît : celle de mandataire auto. Voici la liste des vainqueurs sur leur marché respectif, selon trois critères, l’attention portée à la clientèle, le niveau d’expertise professionnelle et leur envie de les recommander à leur entourage :

Centres-autos, garages

1. Point S : 7.60 points sur 10

2. Vulco : 7.59 points

3. Eurotyre : 7.58

Contrôle technique automobile

1. Dekra : 7.81 points

2. Autosur : 7.70 points

Location de voitures

1. Hertz : 7.23 points

"Bousculés par les start-up de location entre particuliers, les grands loueurs se doivent de régir.c'est le cas de Hertz, récompensé ici pour son offre variée de véhicules, des tarifs en ligne bien calibrés, des contrats sans mauvaise surprise et de nouveaux services", écrit le média.

2. Ada : 7.21 points

3. Sixt : 7.17 points

Mandataires automobiles

1. AutoJM : 7.04 points

2. Elite Auto : 7 points

3. Auto-IES.com 6.77 points

Réparation de vitrage auto

1. Rapid Pare-brise : 7.97 points

2. A+Glass : 7.81 points

3. France Pare-brise : 7.77 points

Stations de lavage auto

1. Total Wash : 6.89 points

2. American Car Wash : 6.80 points

3. Cosmeticar : 6.75 points

Stations-services

1. Agip : 7.16 points

2. Total Access : 7.03 points

3. Elan : 6.87 points

Taxis et VTC

1. Chauffeur Privé : 7.72 points

2. Uber : 7.62 points

3. LeCab : 7.36 points



* L’institut Statista a réalisé pour le magazine Capital une enquête en ligne du 13 juin au 29 juillet 2018 auprès de 20 000 consommateurs appelés à noter la meilleure qualité de service. Les 300 000 évaluations récoltées ont permis de classer plus de 1600 enseignes en 130 secteurs d’activité. Interrogé anonymement, chaque répondant était invité à donner son avis sur la qualité de service des enseignes fréquentées ces trois dernières années.