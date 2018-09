Après avoir multiplié les acquisitions ces derniers mois, le groupe Maurin a choisi de se séparer de ses sites Opel Auto Distribution Provence des Bouche du Rhône. En effet, l’opérateur va céder son affaire d’Aix-en-Provence (fin septembre) et celle de Marseille (fin novembre) au groupe dirigé par Yves Parascandola, dont le siège est basé à Aubagne (13). L’opération inclut également l’annexe de Martigues. En 2016, ces trois sites avaient représenté un chiffre d’affaires de 22,4M€.Le groupe familial, qui a débuté dans la distribution automobile en 1958 à Marseille avec la marque Citroën, va ainsi faire son entrée dans le réseau de la marque au Blitz. Le groupe Parascandola distribue les marques Citroën, DS, Suzuki, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Honda, Kia, Mazda et Mitsubishi dans les Bouches-du-Rhône ainsi que Citroën et DS dans le Var. Il a commercialiséPour rappel, ces dernières semaines, les groupes Bernier et Bigot ont également fait leur entrée dans le réseau Opel.