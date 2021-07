Entré en fin d’année 2018 dans le réseau Opel, suite à la reprise des concessions de Marseille et d’Aix-en-Provence, le groupe Parascandola va distribuer à compter de juin 2019 la marque allemande à Vitrolles. Elle sera représentée au sein de la Cité de l'Auto, crée en 2016, où le groupe familial distribue les marques Fiat, Suzuki, Mazda, Kia et Mitsubishi. L’an passé, l’opérateur y a commercialisé 1 000 voitures neuves.



Le dirigeant nous informe également qu’il va reprendre en début d’année prochaine les affaires Citroën de Carpentras, Orange (84) et Bagnols sur Cèze (30). Une lettre d'engagement a été signée avec le vendeur, Jean-Louis Bernard, et l’opération a été approuvée par PSA. En 2017, ces trois sites avaient représenté un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros. Avec ce rachat, le groupe Parascandola va poser un premier pied dans les départements du Vaucluse et Gard.

En 2018, l’opérateur familial, qui distribue dix marques dans les Bouches-du-Rhône et le Var, a commercialisé 4 021 VN, 2 631 VO et réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros.