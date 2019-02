Depuis le 15 janvier 2019, la caravane estampillée French Fab Tour sillonne les routes de France et prévoit de s’arrêter dans 60 villes pour faire rayonner l’industrie française, domaine d'activité qui peine à recruter alors que plus de 50 000 postes sont à pourvoir. Mais deux autres objectifs de la tournée sont essentiels : promouvoir ses métiers auprès des jeunes et diffuser les concepts et technologies de l’industrie du futur.



Alors que Dassault Systèmes (3DExperience) et Transdev font partie des partenaires, Parcours annonce être l’un des fournisseurs officiels du tour. Ce loueur de longue durée souhaite ainsi contribuer à la promotion de l’industrie mais surtout à aider les entrepreneurs dans leurs problématiques liées à la mobilité.



« Avec son maillage de 15 agences régionales et son intégration dans le tissu économique local, Parcours est fier de soutenir la French Fab et de pouvoir contribuer à la construction du futur de l’industrie en région. En tant que partenaire, nous souhaitons accompagner les industriels locaux à répondre à leurs enjeux de mobilité en codéveloppant avec eux une offre de mobilité innovante et respectueuse de l’environnement qui saura répondre à leurs besoins d’aujourd’hui et de demain », souligne Thibaut Carpentier, Directeur de Parcours.



A noter que Global industrie, le salon des technologies et des équipements de production, se tient à Eurexpo Lyon, du 5 au 9 mars 2019 (Auvergne-Rhône-Alpes).