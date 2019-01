375 VN à Orléans

Points de vente Zanzicar et site de reconditionnement

Le groupe dirigé par Alexandre Parot a inauguré le 24 janvier 2019 son FordStore d'Orléans (à Fleury-les-Aubrais plus précisément), son troisième site répondant à cette nouvelle architecture, après ceux d'Angoulême (16) et des Ulis (91). L'opérateur a investi 1,5 million d'euros pour rénover et moderniser ce point de vente historique, situé de long de la principale avenue consacrée à l'automobile, où l'on y retrouve les groupes Bernier (Peugeot, Toyota, Kia), WelcomCar (Audi, Volkswagen), BPM Group (Mercedes-Benz), Basty (Nisssan) ou encore Renault Retail Group. Racheté en 2016 au groupe Behra , ce site constitue le fer de lance de la plaque Ford Centre Val-de-Loire, composée dess. Cette plaque représente, qui pèse un tiers des ventes. Au-delà de l'embellissement et de la modernisation de l'outil, l'enjeu est éminemment commercial pour ce site dont les performances ne sont pas encore totalement au rendez-vous. L'ensemble des affaires intégrées en 2016 ont d'ailleurs en partie affecté les résultats du pôle véhicules particuliers du groupe , communiqués en octobre dernier."Il s'agit d'une affaire qui perdait de l'argent quand nous l'avons rachetée et qui en perdait encore au premier semestre 2018. Nous avons notamment décidé de stopper la vente aux mandataires, pratiquée par l'ancienne direction", souligne Alexandre Parot, qui mise donc sur cet investissement pour reconquérir des parts de marché en local. "Un FordStore a clairement un effet booster sur le business, tout simplement parce que la concession est plus grande, plus aérée, plus moderne et qu'elle propose un corner exclusif pour Mustang et Vignale".Le groupe n'a pas d'autres projets de FordStore dans les tuyaux pour 2019. Les prochains chantiers concerneront le déménagement de la concession BMW de Bordeaux et la rénovation du site de Châteauroux, où le groupe distribue les marques Ford, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et prochainement. Le groupe entend déployer dans les prochains mois les points de vente Zanzicar, selon trois modèles :, comme à Limoges et Châteauroux,(Clermont-Ferrand) ou alors, à l'image de celui en cours de création à Orly. "Nous allons tester chacun de ces trois concepts. Pourquoi pas développer une enseigne VO nationale", confie Alexandre Parot. Toujours à Châteauroux, le groupe va également créer un, qui servira de pilote avant un éventuel déploiement à plus grande échelle.