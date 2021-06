Avec les résultats semestriels de 2019 qui viennent de tomber, Alexandre Parot, président-directeur général du groupe éponyme, a réussi à se projeter et a confirmé ses plans pour 2020. Rappelons que le chiffre d'affaires de l’année 2018 avait atteint 522,8 millions d’euros, après un bond de 18,7% vs 2017.

« Nous enregistrons au 1er semestre une croissance organique solide, malgré un environnement de marché automobile en recul sur la période, ce qui nous permet de confirmer notre marche en avant vers notre objectif d’un chiffre d’affaires annuel de 600 M€ en 2020. Notre croissance a été particulièrement dynamique sur les ventes de véhicules d’occasion, à la fois particuliers et commerciaux, confirmant notre expertise dans ce domaine », a résumé le dirigeant.

Et d’ajouter : « Comme annoncé en début d’année, notre principal objectif reste de restaurer durablement notre rentabilité. Nous continuons notamment l’analyse globale des forces et opportunités offertes par chacune de nos activités, qui a déjà conduit au projet de cession de quatre concessions dans le Centre-Val de Loire. Le redressement attendu de nos résultats ne sera toutefois pas encore visible dans les comptes du 1er semestre 2019 sur lequel nous supportons encore le poids des activités déficitaires et certains investissements de relance. »



VP : +6,6% de croissance organique

Sur les six premiers mois de l’année, le groupe de distribution Parot s’est renforcé d’un CA consolidé de 287,8 millions d’euros, soit une progression de 9,4% (en intégrant les acquisitions réalisées l’année précédente). A périmètre constant, le chiffre d’affaires du 1er semestre a affiché une croissance organique de +6,3%.



L’activité des véhicules particuliers, qui comprend le réseau mais aussi Zanzicar.fr, a enregistré 204,7 millions de CA, soit une progression de 11%. A périmètre constant, la croissance organique est ressortie à +6,6% sur la période. En détail, le VPN a généré 6,3% de hausse (dont 2,8% de croissance organique). Les ventes de VO ont augmenté de 14% de janvier à juin 2019 (dont 9% à périmètre constant), et, la marque Zanzicar, quant à elle, a plus que doublé ses ventes en réalisant 6,4 millions de CA (contre 2,9 M à la même période en 2018). A noter que celle-ci avait engrangé 8,5 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2018.



De leurs côtés, les véhicules commerciaux ont également inscrit de belles performances : un chiffre d’affaires de 82,6 M€, en croissance publiée de +5,6% et en croissance organique de +5,3%. Le volet neuf a progressé de 0,6% tandis que l’occasion a tiré l’activité avec +15,3% sur les six premiers mois.