L'histoire se répète pour le groupe Parot. Celui qui a cédé quatre concessions Ford à la fin de l’année 2019 et qui s’est séparé de son pôle premium BMW-Mini au début de 2021, a annoncé être entré en négociation exclusive pour la cessation de son activité dédiée aux véhicules particuliers dans la région parisienne. À travers sa filiale Parot Automotive Ile-de-France, il souhaite vendre cinq concessions exploitées sous la marque Ford situées à Morangis, aux Ulis, à Brétigny-sur-Orge, à Paray-Vieille-Poste et à Morigny-Champigny, dans l'Essonne. Les discussions concernent également une partie des actifs immobiliers associés à l’exploitation de ces sites franciliens. L’an passé, l’activité de cette entité VP parisienne dans sa globalité avait généré un chiffre d’affaires de 48,6 millions d’euros pour une perte sèche de 1,5 million d’euros. Pour rappel, ces points de vente sont passés sous pavillon Parot depuis fin 2016, alors acquis au groupe Behra au mois de novembre. Un pied en Île-de-France qui correspondait à sa feuille de route dévoilée plus tôt dans l'année.

Parot veut retrouver la bonne trajectoire

Alexandre Parot, le P-DG du groupe éponyme, explique sa démarche : « Avec cette cession, nous achevons le recentrage de nos activités et de notre endettement. Elle constitue le dernier volet du processus entamé à l'automne 2019, lequel a d’ores et déjà permis de restaurer significativement la rentabilité du groupe et sa liquidité. » Une prochaine communication de sa part devrait intervenir le 25 novembre 2021 concernant les résultats financiers du troisième trimestre 2021 (après Bourse).



Notons que ces mises en vente vont se soustraire à un réseau de 29 sites que compte le groupe Parot actuellement, répartis sur toute la partie sud-ouest de la France (12 marques dont Ford, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Iveco, Man et Fiat Pro) et générant un chiffre d'affaires de 356 millions d'euros en 2020 (en retrait de 36,5 % par rapport à 2019). Son volume de vente atteignait 6 243 VN et 12 474 VO.

À LIRE. Groupe Parot. Un « net rebond » au premier trimestre 2021.