Une « envie d’enseigne »

Nouveaux horizons pour Mon Garage et Mon Carrossier

Les dirigeants du réseau Partner’s ont ouvert mercredi 26 septembre 2018 leur traditionnel salon d’affaires, qui se tenait cette année au Parc Astérix, en dévoilant le nouveau logo qui devra identifier dans les prochains mois les établissements des adhérents. Voilà 25 ans que l’enseigne de distribution de pièces détachées d’Alliance Automotive Group n’avait pas changé d’identité visuelle. Plus que la vétusté du logo, qui n’a pas franchement entravé la marche en avant du réseau ces dernières années, c’était surtout l’absence d’identité commune qui a poussé la direction à amorcer ce renouveau.« Cette notion d’image ne rentrait pas forcément dans la culture de nos adhérents et au niveau de la direction nous n’avons pas non plus poussé pour que cela le devienne, admet Yves Dupont, directeur de Partner’s. Nous avons constaté que certains nouveaux distributeurs qui nous rejoignaient en provenance d’autres réseaux étaient attachés à l’existence d’un panneau ». Ce changement visuel doit donc impulser une nouvelle dynamique en permettant de mieux identifier les magasins, de renforcer l’image des adhérents en local et de contribuer à l’homogénéisation du réseau au niveau national (« Nous ne pouvions plus continuer de nous appuyer sur un ensemble aussi disparate avec des adhérents qui ont chacun une vitrine différente. A travers ce logo, nous souhaitons créer une « envie d’enseigne ». Nous tournons une page et en ouvrons une nouvelle », formule Yves Dupont. La mise aux « standards » doit représenter un investissement inférieur à 2000€ pour les adhérents.Cette cure de jouvence intervient quelques mois seulement après la revisite des logos des réseaux de réparation Mon Garage et Mon Carrossier du réseau Partner’s. Les deux enseignes héritent également « d’une offre de services beaucoup plus étendue », déjà développée par les réseaux d’Alliance Automotive Group. De fait, un prix d’entrée est désormais requis (49 € HT par mois) pour y adhérer (les deux réseaux étaient jusqu’ici gratuits). En début d’année, le groupement Partner’s s’appuyait surAvec ce virage, la direction s’attend à perdre en route près de 60 réparateurs (principalement Mon Garage).Jusqu’ici animés en local par les distributeurs Partner’s, les deux réseaux de réparations sont désormais développés par une équipe de 10 personnes d’Alliance Automotive Group (6 personnes pour la partie mécanique et 4 personnes pour la carrosserie). « Ces responsables de développement réseaux se rendent chez les distributeurs et chez les réparateurs pour les former au nouveau concept de l’enseigne et leur donner les moyens de faire évoluer leur activité », précise le groupement. Le salon Partner’s marquait le coup d’envoi de ce redéploiement.