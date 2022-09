PHE poursuit son renforcement sur le marché italien de la pièce automobile. Avec son groupe Autodis Italia, qui existe depuis 2017 de l'union entre Ovam, Ricauto, Topcar, GGroup et de Cida Auto Components, la maison mère d’Autodistribution récemment rachetée par D’Ieteren a annoncé une nouvelle opération. Elle vient de finaliser l’acquisition de 70 % du capital de la société Sarat, laquelle est implantée dans le nord-ouest de l’Italie, à Gênes, en Ligurie. L’entreprise a été créée au début des années 1950 par Carlo et Paolo Vicini. Elle commença en tant que revendeur Pirelli spécialisé dans les supports en caoutchouc et antivibratoires, puis comme distributeur général de composants mécaniques, électriques, électromécaniques, de lubrifiants et d'additifs.

Autodis Italia met la main sur un acteur historique en Italie

En 2022, Sarat compte une quinzaine de collaborateurs, totalise deux entrepôts et commercialise plus de 70 marques en livraison quotidienne. Son chiffre d’affaires a atteint plus de 9 millions d’euros. PHE affirme que son dirigeant opérationnel, Stefano Costa, reste actionnaire minoritaire. Il poursuivra le développement de l’entreprise en bénéficiant du soutien des équipes d’Autodis Italia et en référera à Paolo Morfino, CEO d’Autodis Italia. Et ce dernier d’ajouter : « Sarat est l'acteur historique du marché ligure de l'IAM, et nous sommes heureux de l'accueillir au sein du groupe Autodis Italia. Sa présence bien enracinée, historique et généralisée en Ligurie, accompagnée de la force logistique de notre groupe, nous permettra de créer rapidement de la valeur et de la croissance pour nos clients, employés et actionnaires. » De leur côté, les deux cofondateurs se félicitent de cette intégration, qui impulsera la croissance de leur entreprise et renforcera son leadership en Ligurie.



Notons qu’Autodis Italia a pris en juin 2022 le contrôle d'Autodistribution en Italie. Le groupe repose sur 18 distributeurs affiliés, 25 sites de distribution situés entre le nord, le centre et le sud de l'Italie. Il compte plus de 670 collaborateurs, 280 marques commercialisées et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 300 millions d’euros. L'entreprise possède aussi la marque privée X-Energy, la division X-Master (formation technique et vente d'équipements et de services aux ateliers) et plus de 2 000 ateliers affiliés aux réseaux gérés.