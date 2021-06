Dans la lignée des annonces de résultats financiers annuels de grands groupes du secteur automobile, Parts Holding Europe met à son tour en lumière ses comptes 2020. Des résultats forcément un peu bousculés par la pandémie mondiale. Or, l’un des leaders européens de la distribution indépendante de pièces détachées, propriétaire des marques Autodistribution, Oscaro, Mondial Pare-brise, idgarages.com, Cora, Doyen, Glass Auto Service…, a dévoilé « des résultats 2020 solides, en ligne avec ceux de l’exercice précédent, malgré l’impact lié au Covid-19 ».

Une marge en hausse pour PHE

Ainsi, son chiffre d’affaires a atteint 1 762 millions d’euros, soit une baisse de seulement 2 % par rapport à l’exercice 2019. Cette performance contenue est liée sans nul doute à l’intégration réussie d’AD Bosch en Espagne en 2019, avec 3,4 % de croissance organique enregistrés. Une preuve encore que PHE a su gérer cette période délicate avec un maintien de sa marge sur l’exercice, en progression de 0,7 % sur un an ; l'Ebitda a ainsi dépassé la barre des 203 millions d’euros.

« Le groupe dispose d’atouts solides pour poursuivre une croissance rentable supérieure à celle du marché et conforter son leadership au moyen d’acquisitions créatrices de valeur », est-il précisé dans un communiqué.

PHE a pourtant subi comme tous, entre mars et mai 2020, les répercussions de la pandémie sur tous ses marchés (France, Benelux, Italie et Espagne). Mais le service continu a permis de surperformer à la reprise des activités, lors de la levée des mesures de confinement.

PHE en Bourse ?

Selon PHE, « les fondamentaux du marché de la distribution indépendante de pièces détachées restent sains et attractifs, compte tenu notamment de l’accroissement et du vieillissement du parc automobile, avec des opportunités structurelles favorables aux perspectives de croissance. PHE entend poursuivre sa stratégie de croissance rentable dans les années à venir, avec une croissance organique solide, supérieure à celle du marché, associée à une expansion internationale à forte valeur ajoutée dans les pays voisins ». En vue d’un plan de développement, le groupe et ses actionnaires ont ainsi évoqué une éventuelle introduction en Bourse de PHE sur Euronext Paris en 2021 ou en 2022, en fonction des conditions de marché.