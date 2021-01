Baptisée «Covid-19 : impacts sectoriels et leviers de relance pour l’économie européenne», l’étude réalisée par le cabinet Roland Berger a analysé les secteurs les plus touchés dans l’économie des dix premiers pays de l’Union Européenne. Concernant les ventes de voitures neuves, le constat dressé est sans appel : un retour à la normale n’est pas prévu avant 2024. Il s’agit du marché qui mettra le plus de temps à retrouver ses niveaux d’avant-crise selon le cabinet, derrière le transport aérien, l’aérospatial civil, l’énergie et environnement, les produits et services industriels, qui figurent parmi les plus exposés également.



« Des effets durables sont attendus sur un secteur européen historiquement vulnérable et en raison d’un pouvoir d’achat des ménages durablement affaibli, analyse Roland Berger, qui table sur une chute de 25 à 40% des ventes de voitures en Europe en 2020, selon les scénarios établis. Il avance également un « transfert de la demande vers des voitures moins chères au détriment des segments C et D, vers des véhicules plus compacts, moins d’options et des prix moins acceptés sur les véhicules électriques ».

Une reprise plus rapide pour les ventes de voitures d'occasion

Attendu en repli de 15% à 25% en 2020, le marché des voitures d'occasion devrait connaître un retour à la normale en 2022. Une reprise plus rapide, donc, que le cabinet attribue « à une plus grande disponibilité du parc après l'épisode de confinement, et des prix plus attractifs ». Il anticipe notamment un transfert des achats de voitures neuves vers les occasions. De fait, il juge l’impact plus restreint sur le long terme, « ces véhicules constituant des biens nécessaires pour la plupart des acheteurs de voitures d’occasion ».

Enfin, concernant les véhicules commerciaux, dont l’évolution est étroitement liée aux indicateurs économiques, Roland Berger estime que l’impact sera « plus lent que pour les voitures neuves en raison des carnets de commande, complets avant la crise. De plus, il existe un besoin persistant de véhicules utilitaires malgré la crise ».



