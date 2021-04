La période estivale 2020 sera particulière et vraisemblablement plus chargée que d’accoutumée. Les activités repartent dans les réseaux et il convient désormais d’entretenir cette dynamique, avec l’espoir de combler une partie des pertes occasionnées pendant le confinement. Grâce aux solutions d’accompagnement mises en place par les têtes de réseaux, les enseignes de réparation automobile AD, Autoprimo et Glass Auto Service du groupe Autodistribution sont en ordre de marche sur les plans financier et humain.

« Nous n’avons pas attendu d’être sollicités par nos adhérents pour déclencher des mesures de soutien, qui, pour nous, étaient essentielles, non seulement pendant la crise, mais aussi pour assurer une reprise d’activité dans les meilleures conditions », affirme Fabien Guimard, directeur des réseaux de réparation VL.



60% des réparateurs sont restés ouverts ou étaient disponibles en astreinte pour les professions prioritaires

Un peu plus de 11 millions d’euros de cash ont été reversés en l’espace de six à sept semaines par le groupe aux réparateurs « pour contribuer au maintien de leurs besoins en fonds de roulement ».

Plus de 1 million d’euros d’aides financières aux réseaux AD et Autoprimo sous forme d’annulations et/ou de reports d’échéances de cotisations

4 300 rendez-vous générés en ligne via les sites Ad.fr et Idgarages.com.

Le casse-tête des congés pour les salariés des garages

« Il y a encore des motifs d’inquiétude, bien sûr, mais au moment où l’on se parle, nous pouvons être raisonnablement confiants, considère Laurent Desrouffet, directeur général des activités de réparation VL. D’une part, parce que la voiture reste un outil de mobilité indispensable pour les Français et, d’autre part, parce que ces derniers vont certainement privilégier des départs en vacances dans l’Hexagone, ce qui devrait apporter des gains d’activité dans nos ateliers. »

Sur le terrain, les signes sont déjà encourageants. Jérôme Joulia, dirigeant de la carrosserie Larroze (33) et président de la commission AD carrosserie, annonce des « plannings pleins sur plus d’un mois dans nos trois entreprises ». « Les premiers jours de mai, trois quarts de nos opérations concernaient des reports. Depuis, nous avons inversé la tendance et intervenons à 75 % sur de nouvelles sinistralités », informe le dirigeant.



La croissance de l’activité dans les ateliers, espérée de tous pour cet été, va cependant imposer quelques ajustements organisationnels au sein des équipes par rapport aux années précédentes. Jérôme Joulia indique ainsi qu’il ajustera ses horaires d’ouverture en fonction de l’évolution du carnet de commandes, qui semble repartir à la hausse. « Mais cela reste compliqué pour nos petites structures de jongler avec les besoins de nos clients et les congés de nos salariés. »

Une problématique partagée par Cédric Vauchel, dirigeant de NI Motors (38) et président de la commission AD mécanique : « Nous en avons discuté avec nos collaborateurs, ils savent que la période des congés sera différente des années précédentes. Cela ne leur pose pas de problème. Si nous constatons qu’il est nécessaire de raccourcir les congés ou de mettre en place un roulement spécifique pour répondre à la demande, nous saurons le faire. »

De gros investissements pour communiquer à la télévision

Pour que la demande des clients soit au rendez-vous, le groupe Autodistribution va investir comme jamais en communication. Le plan en télévision durant la période estivale, « sans précédent », va représenter un investissement en augmentation de 40 % par rapport à la même période de l’an passé. En plus du sponsoring d’émissions (météo France 2, Canteloup sur TF1…), trois spots TV débuteront le 15 juin, selon trois axes : devis en ligne, pack contrôle technique et forfaits d'entretien.



L’investissement étant important, les ambitions affichées le sont tout autant pour cet été :

4 millions de visiteurs uniques

28 000 rendez-vous

5 M€ de chiffre d’affaires apportés

Autoprimo veut se repositionner « au cœur du marché »

Autodistribution revendique un taux de notoriété assistée de 46 %, soit le taux « le plus élevé parmi les réseaux de réparation multimarque ». « Dans la minute qui suit la diffusion de nos spots TV, les connexions sur le site et les prises de rendez-vous en ligne sont en progression », indique Yannick Savina, directeur du marketing. A noter enfin que le réseau Autoprimo bénéficie depuis le 15 mars, et pour la première fois, d’une présence en télévision via le sponsoring de l’émission Turbo. Les adhérents du réseau (1 000 garages en France) seront réunis en 2020 pour la première convention du réseau.