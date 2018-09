Diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris,, 48 ans, fait valoir une riche expérience chez les constructeurs. Ainsi de 1996 à 1999, il est responsable de la promotion des ventes chez Toyota France, avant de rejoindre le groupe Daimler dans le département des relations presse. Il est ensuite promu directeur de la communication de Mercedes-Benz France. A partir de 2011, il prend une nouvelle orientation au sein du groupe en devenant directeur Réseau, Qualité & Environnement, notamment en charge du développement et du suivi de la performance financière du réseau indépendant, soit quelque 50 partenaires. Il assurera notamment le suivi de la mise en place des standards BER dans le réseau.L’an dernier, Pascal-Eric Montazel mène une réflexion personnelle en envisageant de devenir entrepreneur dans le domaine des services à la personne. C’est sans compter sur la proposition dequi le sollicite pour diriger Toys Motors et Toys Plus au sein de RCM. Pascal-Eric Montazel accepte et anime désormais commercialement et humainement 36 concessions Toyota et 5 concessions Lexus. Il est basé au siège du groupe de Le Poiré-sur-Vie et travaille sur de nombreux projets, dont la future concession pilote de Valenciennes.Retrouvez l’entretien exclusif de Ronan Chabot dans notre hors-série « Top 100 des distributeurs » daté du 30 août.