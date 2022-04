Précédemment directrice générale du pôle tourisme chez Atream, Pascale Roque aura la responsabilité de diriger les activités du groupe de location de voitures Hertz dans l'Hexagone. Elle succède à Emmanuel Delachambre, qui avait été nommé directeur général de Hertz France en octobre 2020. Forte de trente ans d'expérience dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie, Pascale Roque a notamment occupé des postes de direction chez Air France, Accor, B&B Hotels et Pierre & Vacances Center Parcs.



« Son leadership, associé à l'expertise et à l'engagement de notre équipe en France, nous permettra d’y poursuivre notre relance et d'offrir des services de grande qualité à nos clients » déclare Angela Brav, présidente de Hertz International.



« Je suis très fière de rejoindre Hertz à un moment crucial de sa transformation et de pouvoir contribuer à la croissance de l'activité, ainsi qu'au développement d’un service client à la pointe de l’innovation », commente Pascale Roque.



