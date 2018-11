Distributeur de la marque à l’étoile à Tours et à Orléans (VP, VUL et VI), c’est tout naturellement que le groupe BPM (ex-Etoile du Maine) s’est positionné pour reprendre la concession de Blois, dirigée par Catherine Fétilleux. « L'opération consiste en l'acquisition par la société GEDM de 100 % des titres de la société garage Malard exerçant une activité de vente et réparation de véhicules neufs industriels, utilitaires et particuliers des marques Mercedes-Benz et Smart », énonce ainsi l’Autorité de la concurrence. Cette affaire, située très exactement à la Chaussée St Victor, avait représenté un. Il s’agit de la seule affaire détenue par la famille Fétilleux.En quelques années seulement, le groupe dirigé par Patrick Bornhauser s’est hissé parmi les principaux opérateurs du réseau Mercedes-Benz. Un réseau qui ne cesse d’ailleurs de se concentrer. Il distribue la gamme VP de la marque via 11 points de vente et l’offre VUL et VI à travers 16 concessions.En 2017, le groupe BPM a réalisé un