Cette interview a été réalisée à la fin du mois d'octobre 2021.



L'argus. Dans quelles conditions avez-vous travaillé sur cette édition 2021 ?



Patrick Cholton, président de la Fédération Française de la Carrosserie (FFC). Dès la fin du mois de novembre 2019, nous avions déjà commencé à travailler sur cette édition. Nous avons ensuite été freinés par le premier confinement mais une fois celui-ci levé nous sommes tous revenus en présentiel dans les locaux de la FFC pour faire en sorte que cette édition 2021 existe.



Dans quelles dispositions se trouvent les professionnels du secteur à l’approche du salon ?



J’ai rarement senti un tel engouement de la part des professionnels pour une édition de Solutrans. Les gens ont besoin de se retrouver. De plus, compte tenu des objectifs de la Commission européenne en termes de décarbonation et de réduction des émissions de CO2, il y aura beaucoup d’innovations chez tous les exposants. Nous n’avons jamais enregistré autant de dossiers dans le cadre des Grands prix de l’innovation, puisque nous allons passer de 40 à près de 70 dossiers, dont plus de 50 % sont des brevets et près de 40 % qui sont des premières européennes.

En mai dernier, vous avez affirmé que Solutrans 2021 ne sera pas si éloigné des standards des éditions précédentes. Quels sont les changements majeurs et quels sont les aménagements qui ont été apportés par rapport au contexte sanitaire ?



Comme partout, nous devons respecter certains impératifs, à savoir la présence du pass sanitaire et ceux qui ne sont pas vaccinés auront la possibilité de réaliser un test antigénique. Nous avons pris toutes les précautions qui s’imposent. Il s’agit de notre plus gros salon puisque l’investissement a augmenté de 20 %, en faveur des mesures de sécurité et sanitaires, d’une part, qui représentent un coût proche des 100 000 euros, et, d’autre part, d’un nouveau hall, de l’agrandissement de la piste d’essais et de la communication à l’étranger pour faire venir les exposants et les visiteurs. Nous introduisons également cette année le Solutrans digital show. Cette vitrine supplémentaire, qui constitue également un coût non négligeable, doit permettre d’augmenter le retour sur investissement des exposants. Huit jours avant l’ouverture du salon, les exposants qui adopteront cette solution pourront prendre les premiers rendez-vous avec leurs prospects ou bien leurs clients. Le Solutrans digital show perdurera trois jours après la fin du salon physique.



La dimension internationale de Solutrans sera-t-elle au même niveau que les éditions précédentes ?



Cela peut paraître paradoxal mais ce sont les acteurs étrangers, émanant de l’Europe, qui nous tirent vers le haut. Ils vont peser autour de 15 % des exposants présents. La représentation de certains pays sera même en très forte augmentation. En revanche, les exposants chinois qui étaient venus en 2019 ne seront pas là. Nous sommes également confiants concernant le visitorat international car nous avons réalisé de nombreuses conférences de presse dans différents pays.



Certains salons ont du mal à retrouver leur place dans le calendrier. Le format événementiel dans le secteur automobile doit-il nécessairement évoluer ?



Si Solutrans fonctionne bien depuis plusieurs éditions, c’est parce que nous avions déjà fait évoluer le mode “salon”. Nous sommes davantage un rendez-vous d’affaires ou un laboratoire d’idée qu’un salon. Notre ambition n’est pas d’aller chercher du mètre carré mais de mettre en avant tous les thèmes de la profession et de répondre aux problématiques et aux questions posées par tous les acteurs de la filière.



Est-ce que vous vous inspirez d’autres évènements français ou internationaux ?



Sans vouloir être prétentieux, j’ai le sentiment que Solutrans a plutôt été précurseur. En 2018, en alternance avec le salon, nous avions lancé les Rencontres de la filière, organisées sur une journée. Par conséquent, proposer un “Solutrans On Tour” n’aurait aucun sens, et ce d’autant plus que nous ne pourrions pas exposer les camions dans ce type de format.



Quel état des lieux de la filière dressez-vous en cette fin d’année ?



La situation est un petit peu “bizarre”. L’activité de la filière du véhicule industriel urbain à ce jour est très bonne, puisque les chiffres d’immatriculations de 2021 dans certains cas sont supérieurs à ceux de 2019, qui était un exercice de référence. La plupart des constructeurs VI, des carrossiers-constructeurs équipementiers affichent de très bons résultats. En revanche, comme dans l’automobile, le secteur est confronté aux ruptures de matières premières, sans parler de la hausse des prix de l’acier, de l’aluminium, du bois et des composants électroniques. Les châssis livrés par les constructeurs VI affichent des délais très longs. Certains carrossiers-constructeurs doivent arrêter leur production pendant huit jours selon l’arrivée des matières premières et recourir au chômage technique. Ces derniers ont sorti de la trésorerie pour commander les matières premières mais ils ne peuvent pas facturer. C’est le constat aujourd’hui. Cela risque de durer des mois et je crains que ces ruptures de stock pèsent en 2022 sur la santé financière de certaines entreprises, que ce soit des équipementiers ou des carrossiers-constructeurs, qui ne vont pas pouvoir fabriquer. Cela peut provoquer des dépôts de bilan.



Le marché du véhicule industriel est mieux reparti que celui de l’automobile. Comment l’expliquez-vous ?



La branche de la filière VI n’a pas été tellement touchée pendant la crise sanitaire. Certains acteurs ont bénéficié des PGE et surtout les transporteurs ne se sont pas endettés, car ils n’ont pas du tout utilisé le PGE. Comme le prix du gasoil était plutôt bas ces trois dernières années, ils ont pu aussi renforcer leur trésorerie. De plus, beaucoup de transporteurs doivent renouveler leur parc et viennent justement à Solutrans pour savoir quel type d’énergie ils vont choisir par rapport à leur activité et leur véhicule.



Vous ouvrez le salon avec une conférence sur l’avenir de l’hydrogène dans la filière VI. Est-ce selon vous l’énergie qui sera dominante derrière le diesel dans les dix prochaines années ?

Nous pensons que cinq à six énergies cohabiteront dans les années à venir dans le véhicule industriel mais il faut être réaliste, ces nouvelles motorisations ne vont pas émerger aussi rapidement que certains le prédisent. D’une part, cette transition représente des investissements colossaux pour les constructeurs de poids lourds. En 2025, on leur demande de passer à Euro 7 alors que Euro 6 avait déjà placé la barre très haut en termes de réduction d’émissions de CO2. D’autre part, un véhicule hydrogène ou électrique coûte 2 ou 3 fois le prix d’un modèle thermique équivalent aujourd’hui. On va très loin dans la réglementation et la technique sans forcément penser aux transporteurs qui achètent ces véhicules. Est-ce qu’ils ont les moyens de les acquérir ? Il est là le débat. Pour la première fois, nous avons envoyé un manifeste à tous les candidats à l’élection présidentielle, à l’ensemble des partis politiques et à toutes les communes de plus de 10 000 habitants pour qu’ils viennent à Solutrans et ainsi leur démontrer que nous sommes une filière vertueuse.