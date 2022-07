Une flambée de Covid en Malaisie entraîne la fermeture d'usines en France

Les spécialistes du cabinet IHS Markit estiment désormais, dans leur dernière note actualisée en août, que la production mondiale de voitures légères atteindra 80,78 millions d’unités en 2021, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à 2020. Mark Fulthorpe, directeur exécutif chargé des prévisions mondiales en matière de véhicules légers au sein d’IHS Markit indique que « la production perdue en raison de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est estimée à 1,44 million d’unités au premier trimestre et à 2,6 millions d’unités au deuxième trimestre ».Pour le troisième trimestre, il estime un impact « de l’ordre de 1,8 à 2,1 millions d’unités », tandis que les perturbations devraient se prolonger au quatrième trimestre 2021 et dans le premier quart de 2022, avant une stabilisation au T2 2022 et une potentielle reprise au deuxième semestre 2022. « Sur l’ensemble de l’année 2021, poursuit Mark Fulthorpe, cela placerait le risque annuel associé aux pénuries de semi-conducteursÀ LIRE. Ces pénuries qui pourraient entraîner une hausse du prix des voitures Causée par une augmentation de la demande mondiale, la pénurie a été amplifiée au cours du premier semestre par l’incendie de l’usine Renesas , située au Japon, mais aussi par les intempéries subies, au Texas, par les sites de production NXP, Infineon et Samsung. Leurs capacités de production restent limitées, mais ces usines ayant désormais retrouvé un rythme normal, leur impact sur la pénurie devrait être moindre au cours du deuxième semestre.Même si la fabrication de plaquettes (wafers) s’est améliorée, plusieurs autres causeset donc, notamment, les usines automobiles. C’est notamment le cas des sites d’assemblages de micro-contrôleurs, principalement situés en Asie du Sud-Est (Chine, Japon, Corée du Sud, Singapour, Philippines, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Malaisie), où les taux de vaccination restent encore faibles. Ainsi, une flambée épidémique de Covid en Malaisie a, par exemple, entraîné, en août, la fermeture de plusieurs usines Toyota et Stellantis , notamment en France à Valenciennes et Rennes-La Janais.