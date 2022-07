Plusieurs constructeurs l’avaient prévu lors de la présentation de leurs résultats semestriels, la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs se révèle encore plus perturbée au troisième trimestre 2021 qu’en début d’année. Plusieurs constructeurs ont récemment dû fermer leurs usines, faute de puces, comme Stellantis, Renault ou Toyota en France.

Mais comme souvent en cas de pénurie, le prix de ces petits composants électroniques, indispensables au bon fonctionnement de nombreuses fonctions présentes dans une voiture, a augmenté.



328 millions d’euros d’amende

Alors que les constructeurs chinois sont également frappés de plein fouet par cette pénurie, le gouvernement de la République populaire a décidé d’infliger une amende à trois entreprises locales accusées d’avoir augmenté leurs prix sans discernement. Il s’agit de Shanghai Chengsheng Industrial, Shanghai Cheter et Shenzhen Yuchang Technologies.

Le journal Automotive News indique que ces trois entreprises se sont vues infliger une amende d’environ 2,5 millions de yuans, soit 328 millions d’euros, afin de dissuader d’autres fabricants de semi-conducteurs de suivre le même exemple, et ainsi éviter de pénaliser plus l’industrie automobile chinoise.