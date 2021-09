4 500 salariés en activité partielle longue durée

L’usine Toyota d’Onnaing (Nord), qui fabrique les Yaris et Yaris Cross , restera fermée jusqu’au 13 septembre, faute de semi-conducteurs. Mi-août, le constructeur avait déjà annoncé que la reprise, après la fermeture estivale, était repoussée du 23 août au 6 septembre à cause d’une « rupture d’approvisionnement en semi-conducteurs ».Le nouveau report, dû à une flambée épidémique de Covid dans des pays producteurs de composants, a été annoncé cette semaine.À LIRE. Bilan constructeurs. Toyota, plus fort sur les ventes aux particuliers La grande majorité des salariés, soit 4 500 sur 5 000, ont étépendant cette période. Selon Éric Pecqueur, représentant de la CGT cité par le journal La Voix du Nord, cette situation entraîne une perte de salaire comprise « entre 200 et 450 euros ».Alors que trois jours d’activité partielle sont également prévus en septembre et un autre le 1octobre, la cadence de production devrait redémarrer progressivement avec 600 véhicules assemblés la première semaine, contre 900 unités en temps normal.