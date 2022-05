Alors que Huawei a particulièrement souffert de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, son président Liang Hua accuse les sanctions américaines d’être à l’origine de la pénurie mondiale de semi-conducteurs dans une interview publiée ce mercredi 28 avril dans Le Figaro.

Alors que Huawei n’a « pas de projets de développement de fabrication des puces », Liang Hua estime que « les sanctions américaines ont désorganisé la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs », ce qui a « conduit à des pénuries » et devrait avoir « un impact lourd sur la chaîne d’approvisionnement industrielle et sur la confiance qui lui est accordée » sur le long terme.



Rétablir la confiance

Il a également déclaré à nos confrères que Huawei allait « soutenir » ses partenaires « pour garantir » ses approvisionnements en composants électroniques. Il ajoute que depuis deux ans, « Huawei a acquis beaucoup de ces composants », devenant ainsi « le troisième acheteur mondial après Samsung et Apple ». Alors que l’industrie automobile est loin d’être le principal acheteur de puces au niveau mondial, Liang Hua explique que « nombre d’entreprises chinoises se sont mises à acheter des puces en masse », mais au même titre que des entreprises européennes et américaines, elles « réfléchissent à d’autres sources d’approvisionnement ».

Le patron de Huawei estime enfin que « pour retrouver de la sérénité dans l’industrie des semi-conducteurs, il faut d’abord rétablir la confiance, réfléchir aux questions commerciales avec des mentalités commerciales ». Ce que l’entreprise chinoise « ne peut pas » faire seule, mais cela « va bénéficier à toute l’industrie ». Par ailleurs, alors que « 140 réseaux 5G commerciaux ont été déployés dans le monde » fin 2020, Liang Hua pense que cette technologie va pouvoir jouer « un rôle plus important » dans différents secteurs, au même titre que l’intelligence artificielle. Deux domaines qui seront indispensables dans le développement des voitures autonomes et connectées, ou encore des réseaux de recharge intelligents. C’est d’ailleurs dans ce but que Luca de Meo, patron de Renault, a lancé l’idée de la Software République avec d’autres groupes français.