Moins d’un million d’unités pour la deuxième année

En octobre 2021, seuls 64 729 véhicules sont sortis des chaînes de production des usines automobiles du Royaume-Uni. Le SMMT (Syndicat des constructeurs et vendeurs automobiles) indique que ce chiffre est en chute de 41,4 % par rapport au même mois de 2020,La pénurie mondiale de semi-conducteurs a en effet perturbé la chaîne d’approvisionnement et entraîné la fermeture de plusieurs usines britanniques. En juillet dernier, Honda a même arrêté définitivement la production de son usine de Swindon À LIRE. Brexit : l'industrie automobile britannique reste très liée à l'UE Au cours des dix premiers mois de l’année,quand les usines avaient fermé pour lutter contre la pandémie. Ainsi, la production annuelle de voitures et d’utilitaires légers au Royaume-Uni tombera sous la barre du million d’unités pour la deuxième année consécutive. Toutefois, le SMMT, citant les prévisions du cabinet AutoAnalysis, estime qu’en 2022 la production retrouvera un niveau supérieur à un million d’unités.Selon Mike Hawes, directeur général du SMMT cité par l’agence Reuters, « le secteur automobile britannique est résilient », mais les défis sont « immenses pour maintenir l'industrie opérationnelle ». Plusieurs constructeurs ont obtenu le soutien financier du Gouvernement britannique, parmi lesquels Stellantis, qui a décidé de produire des véhicules électriques pour pérenniser l’activité de l’usine Vauxhall d’Ellesmere Port.