La pénurie mondiale de semi-conducteurs devrait affecter l’industrie automobile tout au long de l’année 2021 et l’impact pourrait être plus important au deuxième trimestre qu’au premier. D’après les informations du Financial Times, le groupe Volkswagen a demandé à ses directeurs de se préparer à des perturbations de production plus importantes au cours des prochaines semaines.

Wayne Griffiths, président de la marque espagnole Seat depuis septembre 2020, a déclaré au journal britannique : « les fournisseurs et le groupe VW nous disent que nous devons faire face à des défis considérables au deuxième trimestre, probablement plus difficiles que le premier trimestre ». En effet, l’approvisionnement en puces devrait rester difficile au cours des prochains mois pour le groupe Volkswagen, qui n’a pas de visibilité pour l’ensemble de l’année.



À LIRE. Pénurie de puces. Le point sur les constructeurs et usines impactés

Peu de visibilité sur la production

Selon le président de Seat, la pénurie est ainsi le « plus grand défi » que doit surmonter Volkswagen en ce moment, alors que le groupe allemand investit massivement dans l’électrification de sa gamme et doit encore régler les conséquences du scandale du dieselgate.

Wayne Griffiths indique que dans l’usine espagnole de Martorell, où seront produites des voitures électriques à partir de 2025, Seat décide quelles voitures fabriquer seulement après avoir reçu des puces de la part de ses fournisseurs.