Reprogrammation de logiciels

Priorité aux modèles à haute valeur ajoutée

Alors quedepuis plusieurs mois, les constructeurs usent de nombreux stratagèmes pour limiter les perturbations sur leurs chaînes de montage. Certains ont par exemple choisi de « court-circuiter » leurs équipementiers pour se fournir directement auprès des fabricants de puces, situés majoritairement en Asie. Selon Stefan Bratzel, du Center for automotive management cité par l’agence Reuters, les fournisseurs de puces doivent être traités différemment compte tenu de leur importance stratégique pour l'industrie.Markus Schäfer, directeur des achats de Daimler, déclarait ainsi au dernier salon IAA de Munich que le constructeur des voitures Mercedes-Benz était désormais en contact direct avec tous les fournisseurs de puces, y compris les producteurs de plaquettes situés à Taïwan. Idem au sein du groupe Volkswagen, puisque son patron Herbert Diess indique que l’entreprise a conclu des « partenariats stratégiques » avec les fournisseurs asiatiques.À LIRE. Pénurie de puces. La production mondiale touchée en 2021, 2022 et 2023 Les constructeurs cherchent également des solutions visant à réduire leur dépendance vis-à-vis d’un fournisseur ou d’un type de puces en particulier. Cela passe par exemple par la modification d’un logiciel afin de libérer de la place sur une carte mère tout en conservant les mêmes fonctionnalités. De son côté, l’américain General Motors a annoncé travailler avec les fabricants de puces Qualcomm, STMicroelectronics et InfineonMarkus Schäfer évoque quant à lui une conception différente des unités de contrôle pour permettre l’utilisation d’une puce alternative en cas de rupture de stock. Tesla est considéré comme un modèle en la matière, puisque le constructeur américain dirigé par Elon Musk a été capable de reprogrammer un logiciel en trois mois pour pouvoir utiliser des puces disponibles, ce qui lui permet de mieux traverser cette crise par rapport à d’autres.À LIRE. Pénurie de puces. 7 millions de voitures non produites en 2021 ? En attendant le projet de loi « Chips Act » qui sera présenté début 2022 par l’Union européenne pour renforcer la souveraineté technologique du Vieux continent via un « mécanisme de préférence européenne en cas de crise », certains constructeurs comme BMW choisissent de stocker des voitures fabriquées de façon incomplète en attendant de recevoir les pièces manquantes. D’autres comme Renault et Dacia préfèrent livrer des véhicules dépourvus de certaines fonctionnalités à leurs clients, quitte à baisser le prix de vente ou à programmer un montage à posteriori.Mais souvent, les constructeurs fabriquent en priorité certains modèles plutôt que d’autres. C’est notamment le caset pour sauvegarder leur rentabilité. Ainsi, les délais de livraison s’allongent pour les versions à moteur thermiques, mais cette stratégie commence à atteindre ses limites. Volkswagen a par exemple été récemment contraint d’arrêter temporairement la fabrication de ses voitures électriques ID.3 et ID.4 à l’usine allemande de Zwickau.