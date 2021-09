Lors de la présentation de leurs résultats financiers du premier semestre 2021, les constructeurs automobiles avaient prévenu, l’été sera difficile et la fin de l’année aussi. La raison ? Toujours la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui n’en finit pas. Après Toyota, voici que Stellantis annonce la dégradation de la situation sanitaire en Asie du Sud-Est, laquelle allait affecter la production de ses usines en France pour la semaine du 23 au 29 août 2021.

La production des C5 Aircross et Peugeot 3008 impactée

En raison d’une flambée de cas de Covid-19 chez un sous-traitant malaisien, qui le pousse à fermer ses portes et qui entraîne logiquement un problème d’approvisionnement, le Comité social et économique (CSE) du groupe a prévenu de quelques bouleversements sur deux de ses sites français, ceux de Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine) et de Sochaux (Doubs). La production du premier, qui concerne notamment le SUV Citroën C5 Aircross, sera totalement mise à l’arrêt pendant au moins cinq jours et l'activité du second, qui tourne principalement autour du SUV Peugeot 3008, sera partiellement stoppée pendant trois jours. Dans l'immédiat, les salariés de l'usine PSA bretonne, aux 400 véhicules/jour habituels, seront placés en activité partielle.

« Nous pilotons la situation jour après jour, usine par usine, en tenant compte du contexte global », a dit à Reuters une porte-parole de Stellantis. « C'est un peu la douche froide, on se retrouve à nouveau dans une situation de “stop and go” avec une visibilité très réduite », renchérit Christine Virassamy, représentante de la CFDT. D'autant plus que sur le site de Poissy, les espoirs d'un avenir radieux ont repris avec le retour de l'équipe de nuit.

Stellantis Rennes ne peut pas confirmer une date de reprise

Le site de Rennes a déjà été ralenti plusieurs fois en raison de la crise des semi-conducteurs en mars, en avril et au début du mois de juin. La direction n'est par ailleurs pas en mesure de confirmer une date précise de reprise de la production à l'issue de la semaine d'arrêt, mais elle assure avoir donné rendez-vous aux 2 000 salariés le 27 août, pour s’organiser quant à une possible reprise d’activité (ou pas) la semaine suivante, au 30 août.



Dans un communiqué, la CFDT de La Janais évoque un « coup dur pour les salariés après les congés, qui espéraient tout de même que les stocks de semi-conducteurs chez les fournisseurs permettraient de passer le mois de septembre sans être trop impactés par des séances chômées ». Le syndicat estime que « les messages rassurants de la direction ne sont déjà plus d’actualité ». Mais qu'en revanche, « la communication du 21 juillet 2021 de Carlos Tavares, P-DG du groupe Stellantis, qui laissait entendre que la crise des semi-conducteurs, malgré le manque de visibilité, allait se prolonger en 2022, est malheureusement en train de se confirmer ».