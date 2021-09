D’après l’estimation du cabinet d’études AlixPartners, l’industrie automobile pourrait perdre 61 milliards de dollars (50 millions d’euros) de chiffre d’affaires en 2021 à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Après avoir souffert de la crise sanitaire en 2020, les constructeurs sont ainsi obligés de réduire leur cadence de production face à une pénurie de semi-conducteurs.

Pour permettre aux industries automobile et électronique de se coordonner afin de mieux gérer cette pénurie, les services du ministère chargé de l’Industrie ont organisé une réunion entre les différents acteurs ce mercredi 10 janvier. Cette cellule de crise, amenée à se réunir régulièrement, se destine à faire le point sur la pénurie de composants électroniques et à trouver des solutions pour ces deux filières aux business models très différents.





De quoi s’agit-il ?

Pour faire fonctionner des éléments clés dans les voitures, tels l’ABS, l’ordinateur de bord, les airbags, le GPS, ou encore les aides au stationnement, les constructeurs achètent des circuits imprimés à des équipementiers tels Valeo, Faurecia ou Bosch. Or ces circuits imprimés nécessitent l’emploi de semi-conducteurs fournis par des spécialistes de l’électronique, comme le néerlandais NXP, le franco-italien STMicroelectronics, l’américain Texas Instruments ou le français Infineon. Sur ce créneau, sept entreprises fournissent 90 % des besoins de l’industrie automobile.

Et pour fabriquer ces puces, différentes opérations sont nécessaires, notamment la fonderie, la lithographie et la gravure. Pour cela, certains spécialistes de l’électronique choisissent une solution interne, à l’image de STMicroelectronics, d’autres une solution externe, comme NXP, alors que l’entreprise taïwanaise TSMC fournit 70 % de la production mondiale en la matière. Et contrairement à l’industrie automobile, plus réactive avec des variations de commande courte, l’industrie des semi-conducteurs s’étale sur le plus long terme, avec des temps de production incompressibles de quatre à six mois. Pour augmenter leur capacité de production, les entreprises de fabrication de composants électroniques doivent réaliser des investissements massifs et attendre un an à un an et demi pour que les nouvelles machines soient opérationnelles.



Pourquoi y a-t-il une pénurie de semi-conducteurs ?

C’est l’histoire d’un grain de sable dans l’engrenage qui provoque des réactions en chaîne. Avec la pandémie de coronavirus et les différentes mesures de confinement prises par les États en 2020, le marché mondial de l’automobile a fortement chuté au cours du premier semestre, tout comme la demande en matière de composants électroniques. Aux deuxièmes et troisièmes trimestres, les équipementiers ont dû s’adapter en annulant ou diminuant fortement leurs commandes, et ainsi puiser dans leurs stocks.

Plus précoce et plus forte que prévue, la reprise économique a entraîné une importante demande en matière de produits de grande consommation surtout en Asie (smartphones, tablettes, PC, consoles de jeux), ces derniers utilisant les mêmes composants électroniques. En parallèle, le marché mondial de l’automobile s’est fortement redressé, avec un mix plus important de voitures électriques et hybrides rechargeables, qui nécessitent plus de semi-conducteurs. Or le sous-traitant TSMC, en situation de quasi-monopole mondial, réalise à peine 10 % de son chiffre d’affaires avec l’industrie automobile. Résultat, les constructeurs automobiles, qui ont sous-estimé leur niveau de commandes au cours du troisième trimestre, doivent aujourd’hui réduire leur production, voire fermer des usines, par manque de composants.



Quelles solutions à court terme ?

Pour résoudre cette pénurie à court terme, amplifiée par un boom des commandes de 40 à 50 % par rapport à 2020 de la part des équipementiers souhaitant reconstituer leurs stocks, il n’y a malheureusement pas de solution miracle. Les autorités taïwanaises, sollicitées par les gouvernements du monde entier, se sont engagées à débloquer des capacités de production, mais l’industrie des semi-conducteurs se situe sur un temps plus long que l’industrie automobile. Il faudra donc patienter pour que « l’embouteillage » au niveau du sous-traitant TSMC se résorbe.

En attendant, une source au sein du ministère chargé de l’Industrie nous a indiqué travailler avec les acteurs concernés en France et en Europe pour « activer tous les leviers possibles » car « les difficultés chez les constructeurs risquent encore de durer quelques mois et on va être dans une économie de gestion de la rareté ». Il s’agit ainsi d’optimiser l’utilisation des stocks résiduels et la chaîne d’approvisionnement afin qu’il y ait « le moins de frictions possibles ». Les réunions comme celle organisée ce 10 février se destinent également à organiser un suivi entre les deux filières automobile et électronique, qui ne se connaissent pas car les équipementiers servent habituellement d’intermédiaire. Si notre source à Bercy nous a indiqué que la filière électronique s’était engagée fortement pour faire en sorte de pénaliser le moins possible l’industrie automobile, il est nécessaire d’aller plus loin.

Comment éviter que cela recommence ?

Dans le cadre du Plan de relance piloté par le Premier ministre et du Conseil national de l’Industrie, des avenants sont ainsi en cours de rédaction dans les comités stratégiques de filière pour permettre à l’électronique de mieux prendre en compte les besoins de l’automobile, afin de faire émerger plus de projets et d’anticiper les futurs besoins liés au développement des voitures électriques et à l’automatisation. Concrètement, il s’agit de « remettre de l’argent dans cette filière », selon Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie.

C’est le but du Plan Nano 2022 initié par Bruno Le Maire en 2018, qui a permis d’injecter plus de 1 milliard d’euros dans de nouvelles capacités industrielles. Ce dernier profite notamment à STMicroelectronics, qui peut ainsi fondre et graver les puces électroniques en France et qui ne connaît pas de pénurie actuellement. De même, 13 projets électroniques vont recevoir 104 millions d’euros d’investissement dans le cadre de France relance, pour financer la R&D ou rapatrier une partie de leur production en France. Enfin, le comité d’orientation de la recherche pour l’automobile a validé 150 millions d’euros d’investissements en juillet 2020 pour aider STMicroelectronics et Sytech à développer de nouveaux composants pour l’automobile. Et le gouvernement souhaite aller plus loin sur le sujet, notamment via le 4e Programme d’investissement d’avenir (PIA 4), en augmentant les capacités françaises de fonderie et de gravure, mais aussi encourager la R&D. Un projet qui s'inscrit forcément sur le long terme.