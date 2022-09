47,5 milliards perdus par l’Allemagne

Selon une étude réalisée par les experts d’Allianz Trade, « l’industrie automobile a été la première victime de la pénurie mondiale de semi-conducteurs ». Les analystes chiffrent à environ 18 millions le nombre de véhicules non produits dans le monde à cause de cette situation. Et ce sont les acteurs européens du secteur automobile qui ont été « le plus durement touchés », sachant que la faiblesse de l’industrie européenne des semi-conducteurs « n’a pas aidé ».Alors que la valeur des semi-conducteurs embarqués dans chaque voiture a « plus que doublé » en dix ans pour atteindre plus de 600 dollars américains, l’étude estime(98,2 milliards) pour l’ensemble des années 2021 et 2022.À LIRE. Semi-conducteurs. La demande dans l'automobile va tripler d'ici à 2030 Dans le détail, les calculs réalisés par Allianz Trade démontrent que(ndlr : 51,1 milliards) à cause de la pénurie de puces, soit « l’équivalent de 0,4 % du PIB ». De même, l’étude estime à 47,1 milliards additionnels la perte subie en 2022.Dans ce contexte, c’est l’industrie automobile allemande qui a – de loin – souffert le plus avec 47,5 milliards d’euros perdus en 2021 et 2022, cumulant un manque à gagner de 25,3 milliards en 2021 et de 22,3 milliards en 2022. Le secteur automobile français a quant à lui subi une perte de 7,2 milliards, dont 3,8 milliards en 2022. Les autres pays européens les plus touchés sont, dans l’ordre, le Royaume-Uni (6,8 milliards), l’Italie (6,4 milliards), l’Espagne (6,3 milliards) et la Pologne (2,2 milliards).