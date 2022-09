La CFDT veut négocier sur l’activité partielle de longue durée

Alors que l’usine de Sochaux n’a pas pu produire de Peugeot 308 pendant trois semaines consécutives, entraînant une perte de 6 000 modèles, c’est au tour de l’usine Stellantis de Rennes-La Janais de subir la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui impacte lourdement l’industrie automobile cette année.À partir de ce lundi 19 avril à 13h et jusqu’au vendredi 23 au soir,Le service communication de l’usine a toutefois indiqué à l’AFP que la production, déjà arrêtée mi-mars et la semaine dernière – du 12 au 16 avril – devrait pouvoir reprendre lundi 26 avril. Notons que 94 000 véhicules ont été fabriqués sur ce site de 138 hectares l’an dernier, dont 80 % ont été exportés. Employant environ 2 000 personnes, il s’agit de l’une des principales usines françaises du groupe.À LIRE. Pénurie de puces. Le point sur les constructeurs et usines impactés Alors que la CFDT s’inquiète « sur la durée de cette crise et sur l’impact financier pour les salariés »,Alors que Peugeot et Citroën, comme d’autres marques, ont été obligées de supprimer certaines options sur leurs modèles , la CFDT dit également attendre « beaucoup du programme d’investissement de 20 milliards d’euros pour accélérer la relocalisation de la Recherche & Développement et production de semi-conducteurs en France, afin que notre industrie ne soit plus dépendante des productions en provenance de Taïwan ».