Une production de 300 000 véhicules initialement prévue

Alors que, selon les prévisions de IHS Markit, la pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait impacter la production d’environ 7 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2021, l’usine Stellantis de Sevel est obligée de s’arrêter toute cette semaine, selon les informations recueillis par l’AFP auprès d’un porte-parole du groupe.Située dans le centre de l’Italie, il s’agit dequi assemble les Fiat Ducato, Citroën Jumper et Peugeot Boxer grâce à 6 000 employés.À LIRE. Pénurie de puces. Les usines Stellantis de Rennes et Sochaux affectées Selon Ferdinando Uliano, dirigeant de la fédération métallurgie du syndicat italien Cisl cité par l’AFP, cette annonce « très préoccupante » signifie quealors que« les commandes sont en hausse » en matière d’utilitaires et que l’usine de Sevel « a connu une augmentation continue des volumes ».Située près d’Atessa dans les Abruzzes, l’usine italienne de Stellantis prévoyait une production d’environ 300 000 véhicules pour 2021. Si le groupe Stellantis n’a pas été en mesure de produire 700 000 véhicules au cours du premier semestre 2021, le directeur financier Richard Palmer estimait début août que la situation au troisième trimestre devrait être « semblable » à celle du deuxième, avant une amélioration attendue ensuite.