Mi-cadence jusqu’à fin septembre

Alors que Toyota a revu à la baisse ses prévisions annuelles de production mondiale, soit 9 millions d'unités contre 9,3 millions initialement prévu, l'usine française située à Onnaing (Nord) a rouvert ses portes lundi 13 septembre après une fermeture de six semaines.Après les congés d'été, le site n'avait en effet pas rouvert le 23 août Si les salariés ont repris le chemin de l'usine, la direction table pour l'instant sur une production divisée par deux, soit environ 500 voitures par jour contre 1 000 en temps normal. Jusqu'à fin septembre, les chaînes de montage resteront donc fermées deux jours par semaine et d'autres journées chômées sont envisagées car les stocks de puces restent modestes.Cette activité ralentie se traduit par des salaires payés à hauteur de 84 % de leur salaire net, et pour les intérimaires, qui ne touchent que 60 % de leur salaire. La CGT, qui réclame un maintien des salaires à 100 %, indique que pour certains d'entre eux, ce manque à gagner représente jusqu'à 400 euros sur un mois.