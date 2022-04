Pas avant 2024 selon Volkswagen

Au cours d'une interview publiée ce lundi 11 avril dans le journal allemand Neue Zuercher Zeitung (NZZ), le directeur général de BMW , Oliver Zipse, a déclaré que la pénurie de semi-conducteurs devrait rester un problème pour l'industrie automobile jusqu'en 2023.« Nous sommes toujours au plus fort de la pénurie », a-t-il indiqué. Et, même s'il s'attend à « des améliorations au plus tard l'année prochaine », il estime que Ces déclarations font écho à celles prononcées samedi 9 avril par Arno Antlitz, directeur financier de Volkswagen, dans les pages du quotidien allemand Boersen-Zeitung. Ce dernier estime que l'offre de semi-conducteurs ne pourra pas satisfaire complètement la demande avant 2024.Il a également précisé que, même si les goulets d'étranglement devaient se desserrer fin 2022, pour un retour aux niveaux de production de 2019 en 2023, cela ne suffirait pas à répondre à la demande accrue en la matière de la part de l'industrie automobile.Interrogé par ailleurs sur l'utilité d'une introduction en Bourse de Porsche , envisagée en fin d'année, Arno Antlitz a indiqué que cela servirait à financer les futurs logiciels du constructeur, ainsi que ses plans de production de batteries.