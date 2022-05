Après l’incendie survenu le 19 mars dernier dans son usine de Naka, située au nord-est du Japon, le fabricant de semi-conducteurs Renesas Electronics estimait initialement avoir besoin de trois à quatre mois pour relancer totalement sa production.

Mais ce lundi 19 avril, l’entreprise japonaise, qui détient environ 30 % du marché mondial des puces de microcontrôleurs destinées aux automobiles, a indiqué pouvoir reprendre sa production à 30 % dès la fin de cette semaine puis à 100 % dès le mois de mai.



Plusieurs clients en soutien de Renesas

Si la production de l’usine de Naka, qui produit des semi-conducteurs sur tranche de 300 mm, a pu être relancée partiellement samedi 17 avril, c’est grâce à une forte mobilisation des autorités japonaises et des clients qui se fournissent auprès de Renesas. Ces derniers avaient ainsi dépêchés du personnel sur place afin d’aider Renesas à remettre rapidement en état son usine, alors que les pompiers avaient mis 5 heures pour éteindre l’incendie de l’un des bâtiments.

Hidetoshi Shibata, président de Renesas, a déclaré lundi avoir « reçu de l’aide de partenaires non seulement au Japon mais aussi à l’étranger ». Il a également précisé que ceux-ci « ont été extrêmement généreux, au-delà de notre imagination ». S’il n’a pas cité de noms, nous savons que Toyota, Honda et Nissan figurent parmi ses clients.