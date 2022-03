600 intérimaires recrutés

Après avoir été dans l’impossibilité de produire 600 000 véhicules au cours du troisième trimestre 2021 à cause de la pénurie de semi-conducteurs, le groupe Stellantis voit les choses s’améliorer progressivement. Ainsi, l’usine de Sochaux (Doubs), qui produit principalement les Peugeot 3008 et 5008, avait dû suspendre son équipe de nuit début septembre , jusqu’au « retour à une meilleure situation en termes d’approvisionnement » en semi-conducteurs. Les conditions sont désormais réunies, puisque cette équipe de nuit sera remise en fonction à partir du 6 décembre.Le retour de l’équipe de nuit a été annoncé mercredi 17 novembre lors d’un comité social et économique (CSE). Dans un communiqué, la direction de l’usine indique que « les efforts d’adaptation » du site et du groupe, ainsi quemalgré un contexte persistant de « tension » sur les approvisionnements en composants électroniques.À LIRE. Stellantis. Une perte de production d’environ 600 000 véhicules Cette décision impliquequi se répartiront dans les trois équipes de production, deux de jour et une de nuit, a ajouté la direction. Seront recrutées en « priorité » les personnes dont le contrat n’avait pas été renouvelé en septembre. Alors que cette décision nécessite la mobilisation de 850 personnes, le syndicat FO estime que la direction doit recruter 600 intérimaires.L’usine de Sochaux emploie 6 800 salariés permanents, mais cette production réduite d’un tiers, soit environ 800 véhicules par jour contre 1 200 habituellement, est en partie compensée par le transfert provisoire de la fabrication de l’Opel Grandland X , qui retournera à Eisenach, en Allemagne, début 2022.