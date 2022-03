400 voitures en moins chaque jour à Sochaux

Au même titre que les sites d’autres constructeurs automobiles, dont Renault et Toyota en France,continuent d’être pénalisées par la pénurie de semi-conducteurs en septembre. Et cette crise devrait continuer « facilement de six à neuf trimestres » selon Paul Boudre, directeur général de Soitec, un fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs, lors d'une interview accordée à Radio Classique. Soit jusqu’au premier ou quatrième trimestre 2023.La direction du constructeur a indiqué à l’AFP avoir annoncé, lors d’un comité social et économique (CSE) vendredi 3 septembre, le maintien du chômage partiel pour ses 2 000 salariés du site de Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine) , mais aussi un passage à une seule équipe et l’arrêt des contrats de 150 intérimaires. L’usine bretonne, qui assemble les Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross, verra ainsi sa production tomber à 203 véhicules par jour contre 400 habituellement. La direction de Stellantis indique également ne pas avoir « de vision sur une reprise » de ses approvisionnements en semi-conducteurs.À LIRE. Stellantis. 30 000 voitures non produites à Sochaux au 1er semestre Lors d’un autre CSE organisé le vendredi 3 septembre, les salariés de l’usine de Sochaux (Doubs) ont quant à eux apprisjusqu’au « retour à une meilleure situation en termes d’approvisionnement » en semi-conducteurs.Le site, qui compte 6 700 salariés permanents pour assembler principalement les Peugeot 3008 et 5008 depuis le transfert à Mulhouse (Haut-Rhin) de la production de la nouvelle 308, verra sa cadence quotidienne tomber à 800 unités contre 1 200 en temps normal. Par ailleurs, les syndicats CGT et FO affirment que 600 à 650 intérimaires ne verront pas leurs contrats prolongés, ce que n’a pas confirmé la direction de l’usine.