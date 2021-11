Toyota remercie ses fournisseurs

La production des usines Toyota est perturbée depuis mai 2021 par la pénurie de semi-conducteurs. Après avoir été contraint de revoir à la baisse ses prévisions de production mondiale pendant plusieurs mois consécutifs,à compter du mois de décembre. Le numéro un mondial de l’automobile prévoit la production de 800 000 véhicules en décembre 2021, contre 760 000 unités en décembre 2020. En parallèle, les 14 usines japonaises du groupe et leurs 28 lignes de production fonctionneront normalement « pour la première fois en sept mois depuis mai », peut-on lire dans un communiqué.À LIRE. Toyota : le doublé Yaris gagnant pour Onnaing-Valenciennes Lors de l’annonce du précédent plan mensuel de production de Toyota, l’agence Reuters affirmait que le constructeur japonais comptait rattraper son retard d’environ un tiers en produisant 97 000 unités supplémentaires entre décembre et mars, ceci grâce à la mobilisation de ses fournisseurs. En ce mois de novembre, Toyota salue d’ailleurs « la coopération » de ses fournisseurs et leur exprime sa « gratitude » pour leur soutien, qui lui permet de « maintenir la production ».Par ailleurs, le constructeur s’engage à poursuivre ses efforts pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement afin de faire face aux pénuries etToutefois, Toyota se contente de maintenir à 9 millions d’unités sa prévision annuelle de production, qui avait été révisée à la baisse à la fin de l’été, à hauteur de 300 000 unités.