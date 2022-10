Incertitude pour la journée du vendredi 17 juin

Alors qu’elle fonctionnait sans problème depuis plus de deux mois, le journal L’Est républicain nous apprend que l’usine Stellantis de Sochaux , qui produit les Peugeot 3008 et 5008, connaît une nouvelle semaine de perturbations.Suite à un problème d’approvisionnementplusieurs séances de travail sont ainsi annulées par la direction au cours de la semaine du 13 au 17 juin 2022.À LIRE. Stellantis. Modernisation du site de Sochaux pour 200 millions d'euros Dans le détail, la direction de l’usine de Sochaux a annoncé, lors d’un CSE extraordinaire organisé lundi 13 juin, l’annulation des séances de nuit prévues les mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin. En parallèle, les tournées d’emboutissage sont également annulées les mardi 14 et jeudi 16 juin.Selon la CFDT Stellantis Sochaux, le personnel travaillant en journée les mercredi et jeudi seront en activité partielle. De même, un prochain point doit être effectué « au plus tard » ce jeudi à 17hS’il est annoncé non travaillé, un jour de RTT sera positionné pour les salariés concernés.