Le groupe Petit Forestier a annoncé l’acquisition de l’entreprise de carrosserie frigorifique polonaise Igloocar. Cette opération s’est concrétisée par le biais de sa filiale Lecapitaine, spécialisée dans la fabrication de carrosseries isothermes et frigorifiques. Entrée dans le giron du groupe familial en 2000, celle-ci revendique désormais la position de « premier carrossier européen en porteurs frigorifiques ».« La réputation d’Igloocar en Europe de l’Est est un atout non négligeable qui, conjugué au savoir-faire et à l'expérience de Lecapitaine, consolide notre spécialisation et nous inscrit dans une dynamique ambitieuse », confirme Léonard Forestier, président de la filiale Lecapitaine.Basé dans le sud-est de la Pologne, Igloocar est un acteur reconnu de la production de carrosseries frigorifiques sur le marché polonais ainsi qu’à l’export (Danemark, Norvège et Suède principalement). Igloocar est le fournisseur historique de Petit Forestier en Pologne et, plus récemment, dans les pays d’Europe de l’Est. Créée en 1978, la société emploie 230 collaborateurs et réalise une production annuelle de« Nous ambitionnons de répliquer le succès du modèle intégré français en Europe de l’Est, marché très important pour notre métier de loueur de véhicules frigorifiques. Cette acquisition nous ouvre des perspectives d’implantation prometteuses dans le cadre de notre stratégie globale de développement en Europe », poursuit Yves Forestier, président du groupe Petit Forestier.L’entreprise familiale est implantée dans 14 pays d’Europe, au Maghreb et en Afrique du Sud. Elle sert 15 000 clients au travers de ses deux marques de location, Petit Forestier et Stricher. Petit Forestier a réalisé un. La filiale Lecapitaine fabrique en moyenne 28 carrosseries par jour, soit