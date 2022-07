Des couleurs plus gaies… grâce à la location longue durée !

Fort sur le BtoB

Plus de 80 % de transmission automatique EAT8

« Le 3008 a conservé son leadership »

« La conquête reste importante »

Chiffre clés

Depuis son lancement en 2016, le Peugeot 3008 de deuxième génération s’est nettement imposé comme un solide leader de la catégorie C-SUV en France. Mais alors qu’il se hissait encore comme le 4véhicule particulier le plus vendu dans l’Hexagone en 2019, il a rétrogradé en 7position au cours de l’année 2020, descendant même sous les 3 % de parts du marché VP sous le double effet d’un look vieillissant et de l’arrivée d’un 2008 conquérant.Autant dire que le 3008 restylé, lancé en novembre 2020 et arrivé en concession tout début janvier 2021, était attendu. Après un premier semestre de carrière, force est de constater quepuisque le SUV de catégorie C s’est écoulé à 31 001 exemplaires au cours des six premiers mois de l’année. Si cela ne lui a pas permis de quitter sa 7place, il retrouve tout de même une part de marché de 3,4 %, toutes catégories confondues, soit la même qu’au premier semestre 2019 et à 0,1 point du Renault Captur.À LIRE. Peugeot attaque le second semestre de 2021 dans la peau du leader Très satisfait de ce retour au top, Christophe Prevost , remplaçant de Guillaume Couzy au poste de directeur du commerce Peugeot France, se félicite de ce « début de carrière extraordinaire », qui permet au 3008 de « conserver son leadership sur le segment des C-SUV ». Il indique également que les « équipes de vente l’ont très bien accueilli parce que la première version était un gage de succès et de montée en gamme indéniable pour la marque », et que « le restylage a confirmé tous les attributs du véhicule en y apportant quelques éléments complémentaires ». Même son de cloche pour Christopher, chef des ventes à particuliers chez Car Avenue Nancy, pour qui « la nouvelle face avant du 3008 lui a donné un coup de boost » alors qu’il s’agissait « déjà d’un véhicule à succès ».Si le 3008 est « très apprécié sur le marché », Christophe Prevost estime que c’est grâce à « un équilibre entre la tenue de route et le confort », mais aussi à un « très original » iCockpit, des feux arrière full led, plusieurs aides à la conduite comme le night vision, ou encore des « teintes originales » et des coloris bi-ton. D’ailleurs, le directeur du commerce de la marque au lion note que « les clients, qui achètent de plus en plus via un système de location longue durée, se laissent aller à prendre des couleurs plus gaies » et ne se soucient plus d’une éventuelle difficulté à revendre un modèle coloré !À LIRE. Peugeot. Les 10 plus gros distributeurs automobiles en 2020 En se référant aux commandes engrangées depuis le début de l’année, Christophe Prevost souligne également queEn étudiant de près les canaux de ventes du 1semestre, il ressort en effet que 7 632 immatriculations ont été réalisées pour des ventes à particuliers, soit 24,6 % dans un contexte – il est vrai – compliqué pour ce canal qui ne décolle pas en 2021. Tandis qu’en additionnant les ventes aux sociétés, loueurs de courte durée et loueurs de longue durée, le 3008 s’est écoulé à 18 837 exemplaires via ces canaux, soit 60,7 %.Par ailleurs, le directeur du commerce se félicite que Peugeot soit « assez fort sur la conquête », alors que quasiment 50 % des clients du 3008 restylé possédaient auparavant une voiture d’une autre marque. Il s’agissait souvent d’une Renault en général et d’un Scénic en particulier. Cela n’empêche pas Peugeot de continuer à « fidéliser énormément » la clientèle de la première version, que ce soient des particuliers ou des entreprises. L’intérêt de la clientèle professionnelle pour le 3008 restylé est « important » pour la marque car, rappelle Christophe Prevost, « une entreprise qui n’est pas contente d’un véhicule ne va pas le renouveler sur sa version suivante ».À LIRE. Contrats Stellantis. Situation ubuesque dans les réseaux d'agents S’il n’a pas souhaité communiquer sur le panier moyen dépensé par les clients du nouveau 3008, il indique toutefois que celui-ci est « en augmentation » grâce àplus onéreuses. De 30 % des commandes sur les cinq premiers mois de l’année, les versions PHEV ont ainsi représenté 36 % des commandes en mai et 43 % sur la première quinzaine de juin. Même si ce phénomène s’explique en partie par un effet bonus, qui a baissé le 1juillet, Christophe Prevost indique que Peugeot s’est fixé un objectif d’environ 40 % de modèles électrifiés sur l’ensemble de l’année.Alors que la transmission automatique EAT8 représente désormais 82 % de la demande,sont le 3008 PHEV 225 ch en finition GT, ainsi que l’Allure doté d’un PureTech 130 ch. Les pros plébiscitent quant à eux le BlueHDi 130 ch en version Active Business et le PHEV 225 Allure. Tous canaux confondus sur les six premiers mois, le BlueHDi 130 EAT8 a représenté 33,7 % des volumes, contre 24,4 % pour le PHEV 225 e-EAT8 et 16 % pour le PureTech 130 EAT8. Les versions les plus puissantes de chaque type de motorisation totalisent quant à elles moins de 10 % des volumes : 5,6 % pour le PHEV 300 e-EAT8, 2,3 % pour le PureTech 180 EAT8 et 0,3 % pour le BlueHDi 180 EAT8. Les finitions Allure Pack (32,2 %), Active Business (25,6 %), GT (17,6 %) et Allure (10,2 %) représentent quant à elles le gros de la demande, tandis que le hayon motorisé (58 %), la recharge sans fil pour smartphone (39 %) et le Pack City 2 (20 %) sont les options les plus demandées.Notons enfin que si Christophe Prevost admet que la production de Peugeot est « impactée comme toute la profession » par la pénurie de semi-conducteurs , il indique que la marque a du stock et que les délais de livraison atteignaient mi-juin à peine plus de trois mois, soit fin septembre à début octobre.Christophe Prevost, directeur du commerce Peugeot FranceLe 3008 a conservé son leadership sur le segment des C-SUV, ce qui est très important pour nous vu le début de carrière extraordinaire du véhicule. Sa part de marché atteint 2,8 % sur le VP/VU à fin mai, c’est une évolution positive par rapport à 2020 et 2019. Nos équipes de vente l’ont très bien accueilli parce que la première version était un gage de succès et de montée en gamme indéniable pour la marque. Le restylage a confirmé tous les attributs du véhicule en y apportant quelques éléments complémentairesmais on continue à fidéliser énormément les clients de la première version. C’est aussi un véhicule qui plaît énormément aux entreprises.Christopher, chef des ventes à particuliers chez Car Avenue Nancy (54)C’était déjà un véhicule à succès et il a été très bien accueilli. Il n’y a pas eu de grands bouleversements mais sa nouvelle face avant lui a donné un coup de boost. Un client 3008 a tendance à rester en 3008 mais la conquête reste importante auprès de ceux qui étaient déjà présents sur le segment. Nous reprenons des compactes, des monospaces ou des SUV et la moyenne d’âge de nos clients atteint une quarantaine d’années.elle atteint 45 à 50 % quel que soit le véhicule. Les clients optent principalement pour la version essence 130 ch en boîte automatique, avec des finitions plutôt haut de gamme Allure Pack et GT. Aujourd’hui (ndlr : début juillet), les délais de livraison atteignent 3 mois à 3 mois et demi.31 001 unités (1semestre 2021)Objectif de ventes en 2021 : NCLieu de production : Sochaux (25)