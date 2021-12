« Le bilan au premier semestre est satisfaisant mais aurait pu être bien meilleur », analyse Christophe Prevost, directeur du commerce de Peugeot France depuis le mois d’avril 2021. Satisfaisant car la marque au lion a pris et conservé le leadership sur le marché VP à fin juin avec une part de 17,8 %. « Nous sommes solides, numéro un sur le canal des particuliers, qui est très important, et sur le marché BtoB (voitures particulières). Sur celui des utilitaires, nous arrivons deuxièmes, même si nous sommes en progression par rapport à l’an passé, détaille le dirigeant. Nous sommes relativement satisfaits de notre performance sur les véhicules électrifiés. Nous dépassons même les objectifs que nous nous étions fixés, avec la e-208 et le 3008 hybride en fer de lance. »

Depuis janvier, les voitures électrifiées pèsent 15 % des commandes de Peugeot, un chiffre conforme aux ambitions fixées par la marque. Les ventes de modèles 100 % électriques restent davantage orientées sur la cible des particuliers tandis que pour les PHEV elles s’équilibrent entre les canaux BtoB et particuliers. « Les loueurs ne sont pas encore de gros consommateurs de ces technologies et nous aurions besoin qu’ils soient davantage engagés dans cette transition énergétique. De manière générale, nous ne sommes pas encore arrivés au moment de bascule d’un marché d’offre vers un marché de la demande », observe Christophe Prevost.



La production de la 308 “sacrifiée”

Entre janvier et la fin du 1er semestre 2021, Peugeot annonce un portefeuille clients en forte augmentation, de 34 % très précisément. Une tendance qui fait dire au directeur du commerce que le bilan aurait pu être bien meilleur. « Cela signifie que nous n’avons pas réussi à livrer les clients autant que nous l’aurions souhaité sur cette période. Nous sommes affectés par des aléas de production liés à la pénurie de semi-conducteurs. Il faut donc faire des choix et privilégier certains véhicules par rapport à d’autres. Nous avons, par exemple, pris le parti de faire porter le poids sur l’actuelle 308, le véhicule le plus ancien de la gamme. Sur le reste, les voitures d’entrée de gamme et les utilitaires sont moins touchés car ils proposent moins d’équipements. Pour autant, les commandes à particulier ne sont pas au niveau de ce qu’elles devraient être. Nous nous attendions à une reprise du marché automobile bien plus fulgurante au sortir du confinement, notamment sur le canal des particuliers. Nous l’interprétons comme un report de la décision d’achat et les clients devraient plutôt envisager de changer de véhicule sur la deuxième partie de l’année ».

Un niveau de stock au plus bas dans le réseau

Depuis deux mois, le niveau de stock au sein du réseau de distribution Peugeot est au plus bas historiquement. « Celui-ci se limite aux véhicules qui sont en exposition dans les halls, en attente de livraison, en transport…, indique Christophe Prevost. Tous les véhicules que nous fabriquons sont pratiquement au nom d’un client. Nous continuons à travailler avec nos concessionnaires pour abaisser encore le niveau du stock ». Si le dirigeant anticipait un marché assez atone du côté des particuliers en juillet et en août et un canal BtoB mieux orienté, il se montre assez optimiste pour la deuxième partie de l’année. Peugeot pourra notamment miser sur le lancement de la nouvelle 308 en octobre pour consolider sa première place. « Si nous voyons se conjuguer la reprise des particuliers, la confirmation de l’électrification du marché et la livraison d’une partie de notre portefeuille généré au 1er semestre, nous avons tout lieu de penser que nous pouvons réaliser un très bon second semestre », conclut Christophe Prevost.



